Musherin Bettina Schwenn stürmt zur Deutschen Meisterschaft

Foto: Adventure and More / Privat

Bettina Schwenn aus Osterode bei der Deutschen Meisterschaft im Schlittenhunderennen im Tierpark Ströhen in der Gemeinde Wagenfeld.

Wagenfeld. Bei den Off-Snow-Titelkämpfen im Schlittenhundesport im Tierpark Ströhen ist die Osteroderin mit ihrem Gespann in der Vier Hund-Klasse nicht zu schlagen.

In der Gemeinde Wagenfeld fanden kürzlich die Deutschen Meisterschaften Dryland im Schlittenhundesport statt. Zum erstem Mal wurde als Veranstaltungsort der niedersächsische Naturtierpark Ströhen ausgewählt, um die diesjährigen Off-Snow-Titelkämpfe des VDSV mit besonderem Flair auszutragen.

Mehr als 300 gemeldete Starter in den unterschiedlichen Kategorien, vom Canicross-Läufer mit nur einem Hund bis zur Acht Hunde-Gespann-Klasse, bedeuteten einen Teilnehmerrekord. Auch Bettina Schwenn aus Osterode war dabei, sie startete mit ihren vier reinrassigen Siberian Huskies und Wagen.

Aufgeweichter Kurs

Am Samstag, nach nächtlichem Dauerregen, ging es auf den gut 4,7 km langen, aufgeweichten Kurs, der erst außerhalb, später durch den Tierpark führt. Gute Kenntnisse im offenen und unübersichtlichen Gelände wurden benötigt, um sich perfekt auf den kurvenreichen Wettkampf vorzubereiten. Die letzten zwei Kilometer des Streckenverlaufs führten an Gehegen mit Hirschen, Ziegen sowie Nutrias vorbei – eine ganz besondere Herausforderung für Hunde und Musher.

Nach dem ersten Renntag lag die Osteroderin in der von Männern dominierten, zahlenmäßigen größten Gespannklasse, überraschend auf dem zweiten Rang. Ein Trio hatte sich im Verlauf des Rennens vom Hauptfeld etwas distanzieren können. „Der Countdown für unser Team beginnt zwei Stunden vorher“, berichtete sie von den Vorbereitungen, während ihr Mann den Huskies die Rennsuppe zufütterte. „Ruhepausen und leichte Bewegung der Hunde im Freilauf gehören immer zum rituellen Ablauf bei der Startvorbereitung.“

Perfekter zweiter Lauf

Mit einem perfekten zweiten Lauf am Sonntagmorgen bei leichtem Frost auf gefestigter Strecke holte Schwenn Sekunde um Sekunde auf und gewann schließlich knapp. „So war das nicht zu erwarten. Bei dem Leistungsniveau aller Teams ist letztlich auch ein wenig Glück bei Überholvorgängen in engen Passagen von Vorteil“, war Schwenn im Ziel überwältigt, während sie ungläubig ihre Hunde streichelte. Die ersten Drei trennten am Ende gerade einmal 24 Sekunden.

Zum wiederholten Mal nach 2014 krönte sich Schwenn damit zur Deutschen Meisterin in der Vier Hunde-Klasse mit reinrassigen Tieren. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt sie den Schlittenhundesport inzwischen seit 20 Jahren. Als Überraschung bekam die Harzerin noch vor Ort für ihren tollen Erfolg die offizielle Zusage für einen Startplatz im Team Deutschland bei der On-Snow-WM im slowakischen Zuberec, die Anfang Februar 2020 stattfinden soll.