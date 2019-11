Die zweite Jugend des SV Rot-Weiß Hörden legt furios los

Zwei Siege und zwei Niederlagen verbuchten die Tischtennis-Teams des SV RW Hörden.

Das 1:7 der zweiten Mannschaft gegen den TTV Scharzfeld II fiel dem Spielverlauf nach zu hoch aus. Zu Beginn verloren Heino Heidelberg-Kröning/Marion Lips unglücklich mit 10:12 im Entscheidungssatz. Rolf Bierwirth/Jan Klawonn dagegen gewannen ihr Doppel zum Ausgleich. In den nachfolgenden Einzeln fehlte immer wieder das Quäntchen Glück, so gewannen die Gäste die entscheidenden Punkte am Ende der Sätze.

Mit einem 7:1-Erfolg über den TTC Förste V startete die dritte Mannschaft in die Punktspielwoche. Beide Doppel wurden klar gewonnen und als Manfred Klapdor sein erstes Einzel mit 12:10 im fünften Satz gewann, lief das Spiel der Hördener. Alexander Bierwirth (2), Karl-Heinz Plümer und erneut Klapdor holten die weiteren Punkte. Auch gegen den TV Pöhlde III wurden beide Eingangsdoppel durch Kathrin Keil/Jacqueline Keil und Alexander Bierwirth/Karl-Heinz Plümer gewonnen. In den Einzeln hielten die Pöhlder dagegen, nur Bierwirth und Plümer punkteten. Hoffnung auf ein Unentschieden keimte auf, als Bierwirth/Plümer ihr Schlussdoppel knapp gewannen. Jedoch verloren Keil/Keil den Entscheidungssatz mit 9:11 zum 5:7-Endstand.

Die zweite Jugendmannschaft legte gegen den TTC Herzberg III furios los und erspielte sich durch Joline Georg/Lorena Peters und Leon Placht/Carola Romanus sowie Georg, Peters und Placht im Einzel eine 5:0-Führung. Nach dem ersten Erfolg der Herzberger machten Georg und Peters den Sieg perfekt, zwei Niederlagen zum 7:3-Endstand fielen nicht ins Gewicht.