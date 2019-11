A-Jugend der HSG oha siegt auswärts in Groß Lafferde

Durchwachsen verliefen die Spiele für die Nachwuchs-Handballer der HSG oha.

MTV Groß Lafferde - Männliche A-Jugend 27:42 (11:16). Den ersten Auswärtssieg der Saison konnte die männliche A-Jugend in der Landesliga beim MTV Groß Lafferde einfahren. Die Jungs der HSG erwischten keinen guten Start. Nach dem 3:3 (10.) sollte sich das ändern. Dank einfacher Tore und einer sehr gut stehenden Abwehr setzte sich die HSG ab (12:4/21.). Noch wehrte sich Groß Lafferde aber und kam auf drei Tore heran (28.). In die Kabine ging es dann mit einer Fünf-Tore-Führung. Nach der Pause setzten sich die Harzer schnell auf zehn Treffer ab (36.). Die Gastgeber stellten auf Manndeckung um, die Lücken wusste die HSG aber gut zu nutzen (17:30/45.). Dank der komfortablen Führung konnte jeder Spieler Einsatzzeiten sammeln, Mauritz Wachsmuth gelang zudem mit einem sehenswerten Treffer sein erstes Saisontor. HSG: Pisowodzki, Deiters – Paul (4), Kratzin (1), Bode (9), Herzel (4), Hofemann (11), Scheffler (3), Wachsmuth (1), Diederich (9), Friedrichs.

MTV Moringen - Männliche C-Jugend 30:25 (15:11). Im Spiel des Zweiten gegen den Dritten sahen die Zuschauer in den ersten 20 Minuten den erwartet spannenden Schlagabtausch. Dann jedoch paarten sich bei der HSG fehlendes Abschlussglück mit einer gewissen Mutlosigkeit. In der Abwehr fand man keinen Zugriff mehr, im Angriff mangelte es häufig an Bewegung und Schnelligkeit. So zog Moringen auf zehn Tore davon, die HSG zog die Auszeit. Hier gelang es dem Trainerteam, nochmals den Kampfgeist zu wecken. So konnte bis zum Ende des Spiels der Rückstand zumindest halbiert werden. HSG: Melzer, Bode – Ramazani (9), Wiegmann (1), Löw, Schreiber, Schmidt (1), Weißensee (1), Stein Petrusky, Thormeier (6), Thomssen (2), Loch (5), Dempwolf.

Männliche E-Jugend - Northeimer HC 15:20 (7:7). Gegen den Tabellenzweiten aus Northeim entwickelte sich ein offenes Spiel, beide Mannschaften gaben alles. Die HSG-Jungs schafften es jedoch nicht, sich entscheidend abzusetzen. Nach 27 Minuten führte die HSG mit 12:10, kassierte aber schnell den Ausgleich. Nach einer Auszeit der Gäste kam es zum Bruch. Die Northeimer erzielten sechs Tore am Stück, das konnte die HSG nicht mehr aufholen. Immerhin erzielte Rasmus Weber das ungewöhnlichste Tor, bei dem er selbst kaum glauben konnte, dass der Ball im Netz gelandet war. Trotz der Niederlage zeigte sich das Trainergespann Strüver/Bierwirth/Spillner mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. HSG: Waldmann, Lyko – R. Weber (1), J. Weber (4), Bierwirth, Thormeier (3), Gothe, Ahrens, Brakel (4), Sonntag (1), Koecher, Strüver (2), Mros.

Männliche E2-Jugend - Männliche E-Jugend 12:15 (6:5). Im Vereinsduell erwischen die Schwiegershäuser Jungen von der E1 den besseren Start (0:3), ehe auch die Hattorfer Vertretung ins Spiel fand (4:4/9.). Zur Halbzeit führte die „Zweite“ sogar (6:5). Spannend verliefen auch die zweiten 20 Minuten. Dank einer konsequenteren Chancenverwertung setzte sich Schwiegershausen leicht ab (9:12, 33.) und brachten diesen Vorsprung schließlich auch nach Hause. HSG E2: Sindram (2), Kwast (1), Kordilla (1), Bernhardt (1), Deperade, Lux (2), Len. Mros, Webel (3), Eichhorn, Bischof (2). HSG E1: Lyko, Gothe, Bierwirth, J. Weber (5), Ahrens (1), Brakel (6), Sonntag (2), Ramazani, Strüver (1), Leon Mros, Waldmann.