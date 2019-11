Herren des TTC GW Hattorf brauchen den Nervenkitzel

Spannend und teils auch dramatisch verliefen die Spiele der Tischtennis-Mannschaften des TTC GW Hattorf.

Für die Damen stand nach dem Erfolg über Bilshausen das nächste Spitzenspiel an – und was für eines: Mit dem TTK Gittelde-Teichhütte wartete der verlustpunktfreie Tabellenführer der Bezirksliga. Das Spiel sollte sich ebenso spannend entwickeln wie das in der Vorwoche. Sowohl Anna Böttcher/Desireé Fürst als auch Martina Kretschmer/Sigrid Rusteberg konnten ihre Doppel siegreich gestalten, doch der TTK schlug postwendend zurück und erzwang den 2:2-Ausgleich. Die gut aufgelegten Hattorferinnen aber blieben am Ball. Kretschmer, Rusteberg, Böttcher und Fürst waren jeweils erfolgreich und sorgten für einen Zwischensprint zum 6:2. Erst jetzt gelang den Gästen wieder ein Sieg, doch ein Fünfsatz-Erfolg von Rusteberg stellte den alten Punkteabstand wieder her. Der TTK siegte noch einmal zum 7:4, dann machte Böttcher den Sack zum 8:4 zu.

Ständiges Auf und Ab

Für die ersten Herren standen zwei Aufgaben auf dem Programm. Zunächst ging es zum in der Bezirksklasse weiter oberhalb angesiedelten TTC Esplingerode. Nach bisher einer Niederlage und zwei Unentschieden machte es das Team auch hier spannend: Einem guten Auftakt durch Doppel-Siege von Thomas Ruhnke/Marc Hensel sowie Uwe Barke/Olaf Oppermann zum 2:1 folgten gleich drei Spielgewinne der Gastgeber in Serie, so dass es plötzlich 2:4 stand. Doch Mark Stiemerling, Felix Monjau und Olaf Oppermann drehten den Spielverlauf erneut und brachten ihre Farben mit 5:4 in Führung. Esplingerode glich aus, Hensel siegte zum 6:5. Erneute Ausgleiche konnten Barke und Oppermann immer wieder kontern, so dass der TTC mit einer 8:7-Führung ins Schlussdoppel ging. Hier brachte dann eine Niederlage das dritte Unentschieden in Folge, mit dem in Esplingerode aber nicht unbedingt zu rechnen gewesen war.

Mit Nervenkitzel ging es gegen den SV Rollshausen/Obernfeld weiter. Gleich im ersten Doppel drehten Uwe Barke/Olaf Oppermann einen 0:2-Satzrückstand noch, wohingegen sich Mark Stiemerling/Felix Monjau über die volle Satzdistanz geschlagen geben mussten. Marc Hensel/Roman Tront punkteten zum 2:1, Hensel glückte sogar noch ein erfolgreicher Einzelauftakt, ehe die Gäste ins Rollen kamen und über die besseren Nerven zu verfügen schienen. Dem 3:2-Anschuss folgten zwei Fünfsatz-Niederlagen. Oppermann gelang der 4:4-Ausgleich, Tront erkämpfte die Führung durch einen Fünfsatz-Sieg zurück. Nur ein Strohfeuer? Denn wieder gingen zwei Spiele über fünf Sätze an den SV, mittlerweile waren fünf von sieben Fünfsatz-Spielen zugunsten der Gäste ausgegangen. Die Anspannung war greifbar. Barkes folgender Sieg über die volle Satzdistanz dann war ein regelrechter Brustlöser: Monjau, Oppermann und Tront folgten seinem Beispiel, plötzlich stand mit einem 9:6 der erlösende erste Saisonsieg zu Buche.

Dramatisch war auch die Partie der dritten Herren gegen den TTC Förste II. Es ging gut los für Grün-Weiß, Jens Sauerbrey/Klaus Sukhardt wie auch Rainer Jagemann/Kevin Adner gewannen, Jagemann erhöhte sogar auf 3:0, dann kämpfte sich Förste ins Spiel. Drei Siege in Serie führten zum 3:3, danach wogte die Partie hin und her. Jagemann siegte zum 4:3, einer Fünfsatz-Niederlage setzte Sauerbrey einen ebensolchen Gewinn entgegen, Nach dem erneuten Ausgleich der Gäste ging es in die Schlussdoppel. Als hier das erste und dann auch das zweite Doppel an Förste gingen, war die 5:7-Niederlage perfekt.