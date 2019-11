Herzberger Tischtennis-Teams siegen in ihren Pokalspielen

Mit fortschreitender Serie steht bei den meisten Teams fest, in welche Tabellenrichtung die Reise geht. Außer neun regulären Spielen gab es für die Herzberger Tischtennis-Akteure auch zwei Ansetzungen im Kreispokalwettbewerb.

Diese führte gleich zwei grün-weiße Mannschaften zum TTC PeLaKa, wo auf die vierten Herren auf die vierte Mannschaft der Gastgeber und an den benachbarten Tischen die beiden fünften Teams aufeinandertrafen. Für Raja Schrader, Gerhard Walter und Uwe Bischoff von den vierten GW-Herren eine lösbare Aufgabe, spielen die Gegner doch eine Klasse tiefer und wurden klar mit 4:0 besiegt. Die selbe Konstellation gab es bei der anderen Paarung, auch hier setzten sich die höherklassig spielenden Herzberger Ralf Kellner, Petra Kuhn und Björn Wiegand mit 4:1 durch. Für die fünfte Mannschaft war das Balsam auf die Seele, hatten sie doch am Vorabend eine 0:7-Klatsche gegen den TTC PeLaKa IV einstecken müssen. Nach dem Ende der beiden Pokalspiele, die am Samstag um 11 Uhr stattfanden, wurde die Einladung der Lasfelder Teams zu Mettbrötchen, Getränken und Klönschnack gern angenommen – ein toller Abschluss.

Die Landesliga-Damen empfingen den MTV Ölsburg. Nach einem guten Start (2:1 im Doppel) und einem Sieg von Laura Vollbrecht zum 3:2 konnten die Gäste vier Siege in Folge verbuchen und zum 3:6 davonziehen. Nur Ronja Recht und Jessica Wills punkteten noch für die Hausherrinnen zum 5:8.

Herren zeigen jede Menge Biss

Die ersten Herren spielten gegen den DJK Krebeck, die gemeinsam mit den Herzbergern und dem MTV Geismar die ersten drei Ränge in der Tabelle einnehmen. Bereits im Vorfeld war über Aufstellung und Spielstärke der Krebecker mit Respekt gesprochen worden, unter anderem über den zwölfjährigen Felix Fuchs, der im Landeskader trainiert und zusammen mit seinem Vater Sascha ein Doppel bildet. Die beiden punkteten auch prompt, die beiden anderen Doppel gingen an die Hausherren. Konzentriert gingen die Herzberger in die nächsten Partien, bissen sich in die Spiele und eroberten Punkt um Punkt, so bei Philipp Böttcher, Stephanie Müller und Gabriel Becker, die alle nach Anlaufschwierigkeiten ihre Sätze mit 11:9 oder 12:10 nach Hause brachten. Das Highlight des Tages lieferte Christopher Jablonski in seinem Spiel gegen die Nummer eins der Gäste, Steffen Nötzel, ab. Über fünf hart umkämpfte Sätze wogte die Partie hin und her. Beide Akteure begeisterten mit Angriffen, Blockbällen oder spektakulärer Ballonabwehr. Für teils unglaubliche Reaktionen gab es Applaus von allen Seiten. Am Ende konnte sich Jablonski glücklich mit 11:8 durchsetzen und zum 6:1 punkten. Kevin Winter, nochmals Jablonski und Müller machten schließlich das 9:3 perfekt.

Für die mit Holger Leck komplettierte vierte Mannschaft gab es unter der Woche ein glattes 7:0 gegen Wulften II. Auch Herzberg VI holte mit einem 7:1 über den TTC PeLaKa V zwei Punkte. Die rote Laterne baumelt hingegen weiterhin bei den fünften Herren, die beim TTK Gittelde-Teichhütte IV 4:7 unterlagen. Ebenfalls mit Gittelde-Teichhütte bekamen es die zweite Damen zu tun, bei der 1:8-Niederlage gegen die erfahreneren Damen konnte nur Joline Klemm den Ehrenpunkt verbuchen.

Die zweite Jugend steht nach ihrem 9:1-Sieg gegen Pöhlde in der 1. Kreisklasse auf Rang eins, es spielten Maxim Ruder, Maximilian Harenberg, Alina Weber und Celine Tramowski. Gegen Gittelde-Teichhütte ging es auch für die dritte Jugend, hier blieben die Punkte für die Herzberger beim 2:8 unerreichbar. Luis Markowski und Jona Christian Wedemeyer holten die Zähler.