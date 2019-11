Hördener Mannschaften müssen den Gegnern den Vortritt lassen

Keine erfolgreiche Woche hatten die Tischtennis-Mannschaften des SV Rot-Weiß Hörden, die allesamt Niederlagen einstecken mussten. Dabei waren die Gegner ausschließlich Mannschaften, die um die Meisterschaft in den jeweiligen Klassen mitspielen.

Die erste Mannschaft musste sich in der 1. Kreisklasse dem MTV Gittelde mit 2:7 geschlagen geben. Axel Peters im Einzel und im Doppel an der Seite von Felix Klawonn holte die beiden Punkte.

Die dritte Mannschaft trat in der 4. Kreisklasse gegen die bis dato ungeschlagenen Mannschaften von SuS Tettenborn IV und TTV Scharzfeld III an und verlor jeweils mit 2:7. Gegen Tettenborn bezwang Alexander Bierwirth seinen Gegenspieler knapp im Entscheidungssatz und Karl-Heinz Plümer verkürzte anschließend auf 2:3. Danach ließen die Tettenborner nichts mehr zu und holten sich die restlichen Spiele. In Scharzfeld lagen die Rot-Weißen bereits mit 0:5 zurück, ehe Karl-Heinz Plümer und Alexander Bierwirth verkürzen konnten.

Die erste Jugend spielte gegen den Tabellenführer der Jugendkreisliga, den DJK Krebeck, gut mit, aber in den entscheidenden Momenten waren die Gäste cleverer und nervenstärker. Insgesamt zwölf Sätze wurden mit 9:11 oder in der Verlängerung abgegeben, so dass man am Ende zu hoch mit 0:10 verlor. Auch die zweite Jugend zeigte eine ansprechende Leistung, musste sich aber der SG Bergdörfer II mit 3:7 geschlagen geben. Joline Georg und Lorena Peters im Doppel sowie Georg und Leon Placht im Einzel gewannen. Leider verloren Georg und Peters in den zweiten Einzeln jeweils zwei Sätze unglücklich in der Verlängerung und verpassten so einen möglichen Punktgewinn.