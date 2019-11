TuSpo will den dritten Sieg in Folge

Mit zwei Siegen im Rücken reist TuSpo Petershütte zum Auswärtsspiel beim KSV Vahdet Salzgitter. Am 14. Spieltag der Landesliga Braunschweig ist die Mannschaft von Wolfgang Pilz am Sonntag, 3. November, zu Gast in der Rudolf-Harbig-Straße zu Salzgitter, Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr. „Wir...