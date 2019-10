Trotz Rumpfkader: SB Freiheit wahrt Chance auf Finalteilnahme

Mit einem Sieg und einer Niederlage in der 1. Bundesliga Luftgewehr ist das Team der Schützenbrüderschaft Freiheit am Wochenende aus Paderborn zurückgekehrt. Obwohl mit Jolyn Beer und Lisa Müller aufgrund der Militär-World Games in China zwei Topschützinnen nicht zur Verfügung standen, wahrten die...