Hattorfer BMX-Racer verabschieden sich aus der Saison

Das letzte BMX-Rennen wurde von den Hattorfer Racern in Ahnatal gefahren. Da die Rennstrecke in Ahnatal, etwas nordwestlich von Kassel gelegen, für BMX-Verhältnisse nur ein Katzensprung entfernt ist, haben auch viele der jüngsten Fahrer aus Hattorf die Chance genutzt, um ihr erstes Rennen zu fahren. Aber auch erfahrene BMXer sind beim Endlauf des Nord-Cups an den Start gegangen.

Der RKV Pfeil Hattorf hat mit seinen jüngsten Fahrern (4 bis 7 Jahre) immer eine volle Trainingsgruppe. Aus dieser Gruppe sind Jim Jägerfeld (Boys 7/8) und Luca Hartmann (Boys 5/6) ans Startgatter gegangen. Auch in diesen jungen Klassen wird schon stark gefahren. Das Rennenfahren ist für jeden Anfänger eine große Herausforderung. Denn nicht nur die Aufregung vor dem Rennen kommt mit ins Spiel, sondern auch das schnelle und kurze Kennenlernen einer neuen Strecke und neuer Konkurrenten.

Emily Henndorf (Girls 11/12) ist ebenfalls ihr erstes Rennen gefahren. Sie konnte in den Vorläufen gut mit ihren Konkurrentinnen mithalten und auch Überholmanöver ansetzen.

Familie Hellmann ist mit Isalie (Girls 7/8), Noha (Boys 9/10) und Adrian (Boys 11/12) nach Ahnatal gereist. Isalie ist am Samstag in ihrer Klasse auf den zweiten Platz gefahren. Am Sonntag wurde ihre Rennklasse aufgestockt mit der nächst höheren Rennklasse Girls 9/10. Im Finale konnte sie dennoch den vierten Platz belegen.

Auch in der Boys 11/12 ist Felix Erxleben gestartet. Er hat am Samstag knapp das Halbfinale verpasst, sich aber am Sonntag qualifiziert. In der zweiten Hälfte der Rennstrecke hat er nochmal alle Kräfte zusammen geholt und sich auf den sechsten Platz gekämpft. Ben Ole Bernhardt (Boys 7/8) ging ebenfalls Samstag und Sonntag an den Start. An beiden Tagen hatte er sich durch gut gefahrene Vorläufe für das Halbfinale qualifiziert. Durch einen Sturz am Samstag im Halbfinale hat er knapp die Quali für das Finale verpasst.

In der Lizenzklasse Men 30 and over konnte sich Philipp Glinka mit seinen Konkurrenten messen. Er qualifizierte sich direkt für das Finale und belegte den vierten Platz. Jacqueline Glinka musste aufgrund zu weniger Starter in der Elite Women in der Lizenzklasse Boys 15/16 starten, konnte sich dort gegen ihre männlichen Konkurrenten aber nicht durchsetzen und schied nach den Vorläufen aus. Neben den Sportlern waren auch die Eltern dabei und haben als Teammanager fungiert und das Team unterstützt.

Die BMX-Rennsaison ist damit vorbei, in Hattorf wird aber fleißig weiter trainiert. Jeden Donnerstag findet das regelmäßige Training ab 16.30 Uhr statt – auch zur kalten Jahreszeit bei Wind und Wetter wird gefahren.