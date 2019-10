TV Sösetal-Förste lässt Freiluft-Saison ausklingen

Förste. Zum Abschluss wurde in Förste um den Sparkassenpokal sowie den Ehepaar- und Familienpokal gekämpft.

Zum Abschluss der diesjährigen Sommersaison fand beim Tennisverein Sösetal-Förste der alljährliche Sparkassenpokal sowie der Ehepaar- und Familienpokal statt. Anschließend ließen alle gemeinsam die Saison beim Oktoberfest des Vereins ausklingen.

Beim Ehepaar- und Familienpokal spielten vier Doppel im Modus Jeder-gegen-Jeden um die Plätze. Den dritten Rang erspielte sich hier das Ehepaar Carola und Wilfried Rosenthal. Geschlagen geben mussten sich beide nur Gabi Stövener und Christian Fiebrich sowie Annika Kniepen und Michael Giesselmann. Diese trafen in einem spannenden Endspiel aufeinander. In der ausgeglichenen Partie reichte Stövener/Fiebrich ein Break, um ihren Titel zu verteidigen.

Spannend ging es auch im Sparkassenpokal zu. Hier spielten zehn Damen und acht Herren in einem Schleifenturnier in mehreren Spielrunden um die Plätze. Gespielt wurde Damen- und Herren-Doppel. Durch die stetig wechselnden Partner wurde es auf den Plätzen nicht langweilig.

Bei den Damen ging der erste Platz an Annika Kniepen, gefolgt von Annette Fahlbusch und Katharina Uhlhorn. Den Sparkassenpokal der Herren sicherte sich Kai Herrmann, auf den Plätzen zwei und drei folgten Christian Fiebrich und Jannik Töpperwien.

In der Mixed Konkurrenz fanden sich sechs Paarungen wieder, die in zwei Dreier-Gruppen im Modus Jeder gegen Jeden auf Zeit um die Platzierungen spielten. Anschließend spielten die Gruppensieger das Finale aus, die Gruppenzweiten den dritten Platz. Katharina Uhlhorn/Jannik Töpperwien kamen souverän durch die Vorrunde, sie trafen im Finale auf Gitti Schlenczek/Sascha Peter, die ihrerseits auch alle Vorrundenspiele gewinnen konnten. Uhlhorn/Töpperwien setzten sich durch, sie zeigten gutes Tennis und hatten gerade in den langen Rallyes ihre Stärke. Einen geteilten dritten Platz erreichten Katrin Fiebrich/Daniel Gross sowie Annette Fahlbusch/Jonas Arlt. Beim Schlusspfiff stand es 3:3 und 30:30.

Bei der Siegerehrung bedankte sich Sportwart Sascha Peter bei den Sponsoren der Veranstaltung. Anschließend ließ man die Saison beim TVS in bester Oktoberfest-Manier ausklingen.