116 Teilnehmer sind beim KKSSV Hattorf mit dabei

Beim traditionellen Vereine- und Verbändeschießen, zu dem der KKSSV Hattorf ins Vereinshaus geladen hatte, kämpften 116 Frauen und Männer in 29 Mannschaften mit dem KK-Gewehr um die Pokale. Bevor aber der erste Schuss fiel, wurden erst einmal drei Gruppen zusammengestellt. In der ersten maßen sich die Schützen in ihrem Können, in der zweiten die Nicht-Schützen und in der dritten die Frauen.

In den Mannschaftswertungen sah es am Ende wir folgt aus: Bei den Schützen erreichte das Team des KC „Kugel 83“ den ersten Platz vor „RK Hattorf 1“ und „Die letzten 4“. Bei den Nichtschützen war es die Freiwillige Feuerwehr Hattorf, die sich den Sieg vor dem ASV „Gut Biss“ und dem KC „Volle Pulle 1“ holte. Bei den Frauen ging der erste Platz an die FC Merkur-Damen, vor den Damen des KC „Cavum“ und des DRK Hattorf.

Auch wenn zu einer Mannschaft vier Teilnehmer gehörten, waren Einzelstarts möglich. Bei den Schützen sicherte sich Detlef Beuleke den ersten Platz und verwies damit Michael Raab und Harald Niegisch auf die Plätze zwei und drei.

Matthias Koch erzielte in der Gruppe der Nichtschützen das beste Ergebnis des Tages und verwies damit Henning Brakel und Dirk Böger auf die Plätze zwei und drei. Bei den Damen holte sich Ute Beuleke den ersten Platz vor Katrin Stiemerling und Gundel Barke.

Weil Helga Gießmann den letzten Platz von allen Teilnehmern belegte, durfte sie sich zumindest über den Pechvogel-Pokal freuen. Nach der Siegerehrung bedankte sich der Vorstand des KKSSV bei allen Helfern und Teilnehmern dafür, dass sie mit ihrem Einsatz für ein mit Spaß und Erfolg getragenes Turnier gesorgt hatten.