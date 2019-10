Der Wettergott hat mit jungen Tennisspielern ein Einsehen

Der Wettergott hatte ein Einsehen und ließ die 20 versammelten Jugendlichen ihren Spaß beim Tennisspielen. Der TC Bad Lauterberg hatte unterstützt von der Sparkasse Osterode zu einem Turnier gerufen. Der Vorsitzende Gero Fröhlich begrüßte alle Jugendliche und die begleitenden Eltern herzlich, die trotz der widrigen Wetterverhältnissen auf die Anlage im Kurpark gekommen waren.

Der Verein hatte groß aufgefahren und für die Veranstaltung die beiden Trainer Frido Vaas und Samra Sulejmanovic verpflichtet, damit alle Kinder und Jugendliche leistungsgerecht dem Tennissport nachgehen konnten. Die beiden Trainer hatten tolle Ideen, wie sie den Spaß am Tennisspielen bei den Kids erhöhen. In den Trinkpausen signalisierten die geröteten Gesichter der Kinder, dass sie beim Spielen voll in Action waren. Die schon erfahrenen Spieler wurden vom Jugendwart Timo Fröhlich in Gruppen für den Wettbewerb eingeteilt, was nicht ganz so einfach war, da erhebliche Altersunterschiede bestanden. Die Anwesenden freuten sich dennoch über spannende Spiele, die mit vollem Einsatz, aber stets fair viel Freude bereiteten. Sven Kamrad von der Sparkasse überreichte die Pokale an die Teams. Platz eins ging an Nico Fröhlich/Max Kröger, Zweite wurden Neal Liebau/Seid Sulejmanovic vor Lukas Tichy/Corvin Ließmann und Julius Kröger/Mateo Fröhlich.

Kaum war das Turnier beendet, war auch die Geduld des Wettergotts vorüber. Die Kids konnten aber im Clubhaus gemeinsam ihre Hotdogs genießen. Im nächsten Jahr hoffen der Jugendwart Timo Fröhlich und Sven Kamrad auf besseres Wetter und noch mehr Teilnehmer.