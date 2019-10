Schwiegershausen und Eintracht Wulften teilen sich die Punkte

Einen hart umkämpften Spieltag lieferte sich jüngst das Dart-Team vom TSV Schwiegershausen II in ihrem Gastspiel beim Tabellennachbarn TSV Eintracht Wulften. Beide Teams standen bis dato punktgleich auf Platz drei und vier der Tabelle – hinter den noch ungeschlagenen Teams aus Herzberg und Dorste. Somit galt es, den Anschluss nicht zu verlieren.

Die Nervosität war beiden Teams anfangs noch deutlich anzumerken. Den Gastgebern fiel es etwas leichter, diese abzulegen, so dass Wulften schnell eine 4:0-Führung (zwei Doppel, zwei Einzel) herausspielen konnte. Nach und nach fanden die Schwiegershäuser besser in das für sie ungewohnte 501 Double-Out. Als endlich die ersten Siege eingefahren wurden, blieb man zumindest in Schlagdistanz (6:2) und der Knoten war geplatzt. Jetzt ging es hin und her. Beim Stand von 9:7 für Wulften sah es schon nach einem Heimsieg aus. Stefan Bierwirth und Sven Gothe konnte aber die letzten beiden Partien für sich entscheiden, womit am Ende ein doch leistungsgerechtes Unentschieden stand.

Beide Teams bleiben somit in Lauerstellung und haben gute Chancen, einen Platz auf dem Treppchen zu ergattern. Einen starken Auftritt mit zwei Siegen bot Martin Kesten, der kurzfristig den erkrankten Alexander Waldmann vertrat. Auch Thorsten Matysiak steuerte zwei Siege bei.

Im Heimspiel am 19. Oktober empfängt die Zweitvertretung des TSV um 18 Uhr den Top-Favoriten vom DC Herzberg.