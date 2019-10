Die zweiten Damen des TTC GW Herzberg starten mit klarem Sieg

Alle vier Mannschaften des TTC GW Herzberg, die in der vergangenen Woche Punktspiele austrugen, verließen als Sieger die Turnhallen. Natürlich ist es noch verfrüht, über gute Platzierungen in Jubel auszubrechen. Trotzdem können sich die vier Teams aus der Welfenstadt über derzeit sehr gute Tabellenränge freuen.

Die erste Herrenmannschaft musste am späten Sonntagvormittag beim TTC PeLaKa II in der ehemaligen Kreisstadt antreten. Mit gleich drei in der zweiten Mannschaft aufgestellten Akteuren, Michael Winter, Sebastian Lagershausen und Kevin Winter halfen aus, sowie dem Stammpersonal Philipp Böttcher, Christopher Jablonski und Gabriel Becker gelang ein glatter 9:3-Sieg. Von Beginn an klappte alles – gleich alle drei Doppel wurden gewonnen, Jablonski und Böttcher bauten die Führung auf 5:0 aus. Im mittleren Paarkreuz gab es dann zwar die ersten Punktverluste, die Kevin Winter und Lagershausen jedoch durch ihre Siege wieder auf den vorherigen Fünf-Punkte-Abstand korrigierten. Nur ein Einzel von Philipp Böttcher im Linkshänder-Duell gegen Thorsten Nickel ging danach noch verloren.

TTC-Damen setzen sich früh ab

In eigener Halle empfingen die Bezirksliga-Damen, die in gleicher Aufstellung wie in der Vorsaison auf Punktejagd gehen, Torpedo Göttingen II. Auch hier konnten sich die Herzberger Damen mit 5:1 absetzen und mussten nur zwei Einzel zum sehr klar erreichten 8:2 abgeben. Die Überlegenheit der Gastgeberinnen spiegelt auch wieder, dass von den zehn Partien nur zwei erst im vierten Satz entschieden wurden, der Rest war nach drei Sätzen geregelt.

Die zweite Herrenmannschaft traf auf den TTK Gittelde-Teichhütte II. In der noch ungewohnten Aufstellung Michael Winter, Kevin Winter, Jörg Zupke und Michael Recht konnte ebenfalls eine schnelle 5:0-Führung erzielt werden, allerdings trafen die Herzberger auf deutlich mehr Gegenwehr als die Damen. Zum Ende des ersten Einzeldurchgangs und in der zweiten Runde wurde es noch einmal eng, als Zupke, Michael Winter und Kevin Winter ihre Spiele abgaben. Zupke und Michael Recht mit einem tadellosen Dreisatz-Sieg brachten das 7:3 aber nach Hause.

Auch die zweite Jugend musste in Gittelde antreten und traf in der 1. Kreisklasse auf die dortige einzige Jugendmannschaft. Hier taten sich Maxim Ruder, Alina Weber, Celine Tramowski und Ilia Koval etwas schwer, nach der ersten Runde lautete der Zwischenstand nur 3:3. Im zweiten Durchgang lief es für die Herzberger besser, da außer von Tramowksi alle Spiele gewonnen wurden, trennten sich die Teams mit einem 6:4-Sieg für Herzberg.