SC HarzTor unterliegt im Topspiel gegen Germania Breitenberg

Eine bittere Nullnummer erlebten am Wochenende die Fußballteams des Altkreises Osterode in der Kreisliga. Kein einziger Punkt landete am Ende des Tages auf dem Konto des Quartetts, einige Niederlagen waren dabei durchaus überraschend. SC HarzTor - SV Germania Breitenberg 0:1 (0:0). Beide Teams...