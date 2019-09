SC HarzTor empfängt Breitenberg zum Kreisliga-Spitzenspiel

Vor dem Ende des ersten Saisondrittels in der Fußball-Kreisliga kann man aus Sicht der Mannschaften des Altkreises Osterode ein positives Zwischenfazit ziehen. Keines der vier Teams befindet sich auf einem Abstiegsplatz, der SSV Neuhof und der SC HarzTor stehen gar in der Spitzengruppe. An diesem...