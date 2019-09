A-Jugend der JSG Söse/Harz unterliegt in letzter Sekunde

Einige Spiele absolvierten die Mannschaften der JSG Söse/Harz, die Erfolgsquote fiel diesmal allerdings gering aus.

Die A-Jugend der JSG zeigte beim 1:2 gegen den FC Lindenberg Adelebsen wieder großen Kampfgeist, wurde aber durch einen Gegentreffer in letzter Sekunde um den gerechten Lohn gebracht. Nach einer ausgeglichen Anfangsphase konnte der Gästekeeper einen Freistoß von Nicklas Grüneberg nur nach vorne abwehren. Phil-Justin Klein reagierte am schnellsten und setzte energisch zur 1:0 Führung nach (20.). In der Folge wurden die Gäste stärker und erzielten kurz vor der Pause den verdienten Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Tor der JSG, die mit dem nötigen Glück und großem Einsatz alles verteidigen konnte. Bei zwei guten Kontergelegenheiten verpasste die JSG auf der anderen Seite den erneuten Führungstreffer. In der vierten Minute der Nachspielzeit war ein Stürmer des FC Lindenberg Adelebsen im Strafraum nur durch ein Foulspiel zu stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelten die Gäste zum 1:2.

Gegentore nach der Pause

Die D-Jugend der JSG verteidigte gegen den VfR Dostluk Osterode bis zur Pause ein torloses Unentschieden. Die Tore zur 0:4-Niederlage fielen alle nach dem Seitenwechsel.

In einem umkämpften Spiel holte die E1-Jugend der JSG Söse/Harz ein 3:3-Unentschieden gegen die JSG HarzTor/Neuhof II. Nach einem anfänglichen Rückstand lag Söse/Harz durch Treffer von Jugien Hesz, Loyk-Bennit Engelhardt und ein Eigentor mit 3:2 in Führung. Kurz vor dem Abpfiff fiel der 3:3-Ausgleich nach einem Eckball.

Die E2 der JSG Söse/Harz war beim 1:15 gegen den VfL Herzberg chancenlos. Gegen den Tabellenführer von der JSG Bilshausen/Lindau/Wulften musste sich die E3-Jugend der JSG Söse/Harz nach einer guten Leistung mit 2:5 geschlagen geben.