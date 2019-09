Wulftener Team gewinnt den Pokal bei „Rund um den Hausberg“

Bereits zum fünften Mal trafen sich 24 Tennissenioren aus der Umgebung auf der bestens präparierten Tennisanlage des TC Bad Lauterberg, um den Pokal “Rund um den Hausberg” zu erobern. Barbis, Scharzfeld, Wulften, Herzberg, Osterode, Förste und der Gastgeber Bad Lauterberg hatten bis zu vier Seniorendoppel entsandt.

In zwei Gruppen aufgeteilt, wurde im Modus Jeder gegen Jeden gespielt, die zwei Bestplatzierten kamen ins Halbfinale, die Sieger der Halbfinals bestritten das Finale, die Verlierer durften noch den dritten Platz ausspielen.

Wolfgang Lange hat den Wanderpokal sowie weitere hochwertige Geschenke gestiftet, der zweite Vorsitzende des TC Bad Lauterberg, Rolf Lange, übernahm die Spielleitung und musste den Spielplan nach zwei kurzfristigen Absagen noch am Morgen des Spieltages umgestalten. Dadurch mussten einige Mannschaften auch zweimal in Folge antreten, aber für die Spieler stellte dies kein Problem dar. Auch der TC-Vorsitzende Gero Fröhlich begrüßten die hochmotivierten Tennissenioren. Sehenswerten Tennissport bei bestem Wetter und eine wohltuende Gelassenheit prägten die Begegnungen. Zu den äußeren Bedingungen zählte auch die leibliche Versorgung der Clubheimwirtin mit ihrem Team.

Nach insgesamt 30 Begegnungen in beiden Gruppen hatte sich in Gruppe 1 Herzberg vor Scharzfeld durchgesetzt, in Gruppe 2 Wulften vor Osterode. In den Halbfinals konnte Osterode knapp mit 4:3 gegen Herzberg gewinnen. Wulften setzte sich mit 4:1 gegen Scharzfeld durch. Im Endspiel behielt die Mannschaft aus Wulften mit 4:2 die Oberhand, Dritter wurde Herzberg nach einem 6:0 über den Nachbarn aus Scharzfeld.

Mit dem Dank an alle Helfer des TC Bad Lauterberg sowie dem Versprechen zur Teilnahme 2020, endete dieses Tennisevent der Senioren.