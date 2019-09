Laufsenioren der LG Osterode sind flott unterwegs

Nach der Sommerpause starteten einige Langstreckler der LG Osterode wieder bei diversen Wettkämpfen in der näheren Umgebung.

Den Anfang machte der Läufertag in Hillerse. Bei sommerlichen Temperaturen und einer sehr anspruchsvollen 5 km-Strecke erreichte Thomas Heise einen guten dritten Platz in der M55. Die Uhren blieben für ihn bei 27:33 Minuten stehen. Tina Lange, ein Neuling in der Laufszene, und Andreas Lange absolvierten, die Strecke gemeinsam. Nach einer gleichmäßigen Renneinteilung erreichten sie nach 35:56 Minuten das Ziel und belegten damit sowohl in der W45 wie der M60 Platz vier.

Zwei Wochen später folgte der Lauf in Krebeck. Hier konnte Harald Münchow in der M70 einen Podestplatz erlaufen. 38:42 Minuten reichten auf der knapp 6 km lange Strecke zum zweiten Platz. Heise belegte in 31:29 Minuten Rang sechs seiner AK. Tina und Andreas Lange waren ebenfalls am Start, sie wurden Vierte (W45) und Sechster (M60).

Andreas Lange und Heise nahmen anschließend beim 13. Landessparkassen Stiftungslauf um den Salzgittersee teil. Sämtliche Startgelder wurden bei diesem Event für gemeinnützige Zwecke gespendet. Heise erreichte über die 5,4 km-Runde um den See Platz sieben (29:20 Minuten), während Lange in 30:40 Minuten Vierter in seiner AK wurde.

Am stimmungsvollen Stadtlauf in Duderstadt nahmen über die drei Runden durch die Innenstadt Heise und Andreas Lange teil. Heise belegte in 26:01 Minuten den fünften Platz seiner Klasse, während Lange Achter der M60 in 29:29 Minuten wurde.