Gemischte Bilanz für Tischtennis-Teams des SV RW Hörden

Nur bedingt erfolgreich verliefen die vergangenen Spiele für die Tischtennis-Teams des SV Rot-Weiß Hörden.

Die erste Mannschaft verlor ihr Auftaktspiel beim TTC Herzberg III mit 2:7. Nur zu Beginn konnte man bis zum 2:2 durch Axel Peters im Einzel und im Doppel mit Felix Klawonn mithalten. Danach gingen alle Spiele an den Gastgeber.

Beim TTC PeLaKa IV musste die zweite Mannschaft ohne ihre Nummer eins antreten und verlor beide Eingangsdoppel. Marion Lips und Rolf Bierwirth glichen aus, aber postwendend stellte PeLaKa den Abstand wieder her. Erneut Lips und Bierwirth punkteten und Ersatzmann Alexander Bierwirth glich zum 5:5 aus. Dann jedoch gingen die Schlussdoppel zum 5:7 verloren.

Auch für die erste Jugend in ihrer ersten Kreisligasaison war Herzberg kein gutes Pflaster, in der entscheidenden Phase fehlte es gegen das erste Team der Gastgeber an der Konzentration. So punkteten Lukas Schreiber und Lennart Haas erst beim 0:7-Rückstand. Die 2:8-Niederlage fiel jedoch zu hoch aus, dreizehn Sätze gingen mit 9:11 oder in der Verlängerung verloren.

Mit einem Erfolgserlebnis kann die zweite Jugend gegen den MTV Lauterberg II aufwarten. Die Doppel waren hart umkämpft, Leon Placht/Carola Romanus und Joline Georg/Lorena Peters gewannen jeweils knapp im fünften Satz. In den Einzeln verteidigten Joline Georg (2) und Leon Placht den Vorsprung. Lorena Peters war es vorbehalten, den umjubelten Siegpunkt zu erzielen. Die letzten Einzel gingen zwar verloren, doch Hörden siegte mit 6:4.