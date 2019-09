FC Eisdorf lässt SV Förste im Derby kaum eine Chance

Nachdem Eisdorf am Freitag gegen Förste vorgelegt hatte, zog Hattorf an der Spitze der 1. Kreisklasse mit einem Sieg in Wulften nach. Auch Bad Grund setzte sich klar durch und bleibt oben dran. FC Eisdorf - SV Förste 3:0 (1:0). Lange Zeit taten sich die Eisdorfer vor circa 200 Zuschauern am...