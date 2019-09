VfR Dostluk Osterode und SV Rotenberg verlieren erneut

Keine Punkte gab es am Wochenende für die beiden Altkreis-Teams in der Fußball-Bezirksliga. VfR Dostluk Osterode - Sparta Göttingen 0:2 (0:1). Die Hausherren zeigten gegen den Tabellenführer eine engagierte Leistung und waren nah am ersten Punktgewinn der Saison dran. Zwar hatte Sparta die bessere...