Nachwuchs der JSG Söse/Harz bleibt weiter in der Erfolgsspur

Bei der JSG Söse/Harz wird fleißig gekickt – und das durchaus mit Erfolg.

Die A-Jugend bleibt in der Kreisliga durch ein 2:2 gegen die JSG Radolfshausen/Eichsfeld auch im vierten Spiel ungeschlagen. In der ersten Viertelstunde hatte die JSG überhaupt kein Zugriff und geriet schnell in Rückstand (11.). Nach einigen taktischen Umstellungen bekamen die A-Junioren mehr Struktur aufs Feld und glichen durch Leotrim Zumeraj (34.) aus. Leotrim Zumeraj konnte im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden, den fälligen Elfer verwandelte Silas Weiberg (41.) zur 2:1-Pausenführung. Die zweite Hälfte gehörte fast ausschließlich dem Gegner. Mit viel Glück, Einsatz und erstklassigen Reaktion von Keeper Dustin Domeier wurde der Vorsprung verteidigt, der 2:2-Ausgleich fiel durch einen umstrittenen Elfmeter (88.).

Mit dem dritten Sieg in Folge bleibt auch die C1-Jugend der JSG Söse/Harz in der Erfolgsspur. Beim 1:0 (1:0)-Erfolg gegen die JSG Plesse machte sich das Team in der Anfangsphase das Leben durch viele Ballverluste unnötig schwer. Dabei verhinderte Torwart Thore Scheele mit einigen Glanzparaden den möglichen Rückstand. Mit fortschreitender Spielzeit fand die JSG immer besser ins Spiel und belohnte sich kurz vor dem Pausenpfiff. Nach einem Foul an Nils Hartleb an der Strafraumgrenze hämmerte Lukas Schulze den Freistoß in die Maschen (30.). In der zweiten Hälfte lieferten sich die Mannschaften ein Spiel auf Messers Schneide. Ein weiteres Tor sollte trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten nicht mehr fallen.

Die E3-Jugend der JSG unterlag knapp mit 4:5 beim Auswärtsspiel gegen den VfL Herzberg.