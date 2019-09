Thomas Beck und Michaela Polley holen sich den Siegerpokal

Die Teilnehmer am 31. Vorstandsturnier des ehemaligen Tischtennis-Kreises Osterode, das in Hörden ausgetragen wurde.

Die 31. Auflage des traditionellen Vorstandsturniers des Tischtennis-Altkreises Osterode fand wieder in der Hördener Mehrzweckhalle statt und wurde in bewehrter Form vom SV Rot-Weiß Hörden organisiert. 20 Spieler, allesamt Funktionsträger, Helfer oder Betreuer im alten Kreisverband beziehungsweise in einem seiner Mitgliedsvereine, unterzogen sich dem ersten Leistungstest vor dem Start in die neue Punktspielsaison.

Für die sechs Damen und vierzehn Herren standen ein Zweier-Mannschaftsturnier mit jeweils gelosten Teams, sowie ein Doppel-Wettbewerb ausgeschiedener Teams auf dem Programm. In der Vorrunde wurde in drei Gruppen gespielt und bereits hier zeigten sich die Damen, wie auch im weiteren Turnier, spielstark. Während sich die beiden Gruppenbesten für die K.o.-Mannschaftsspiele qualifizierten, wechselten die Dritt- und Viertplatzierten in die als Doppel-Wettbewerb ausgetragene Trostrunde.

Spannendes Halbfinale

Im ersten Halbfinale des Mannschaftswettbewerbs gewannen Thomas Beck (TTC Lonau) und Michaela Polley (TTV Scharzfeld) im entscheidenden Doppel gegen Torsten Nickel (TTC PeLaKa) und Felix Klawonn (RW Hörden) und qualifizierten sich für das Endspiel. Das zweite Halbfinale bestritten Markus Kühne (TTC GW Hattorf) und Andrea Mielke (SuS Tettenborn) gegen Jörg Griebsch (SuS Tettenborn) und Klaus Lüer (SG Osterhagen/Lauterberg). Hier setzten sich Griebsch/Lüer durch.

Im Endspiel mussten sich die Routiniers dann aber geschlagen geben, da Thomas Beck und Michaela Polley an dem Tag nicht zu bezwingen waren und den Mannschaftswettbewerb verdient gewannen.

In der Doppel-Konkurrenz erreichten nach dem Ausscheiden im Mannschaftswettbewerb Markus Kühne/Andrea Mielke gegen Olaf Labuhn (TTV Scharzfeld) und Marion Lips (SV RW Hörden) das Endspiel. Im zweiten Halbfinale waren Nickel/Klawonn gegen Frank Appenrodt (SG Osterhagen/Lauterberg) und Kerstin Pfeiffer (SuS Tettenborn) erfolgreich. Kühne/Mielke spielten im Finale stark auf und entschieden somit den Doppel-Wettbewerb für sich.

Beim geselligen Anschluss fand die Siegerehrung statt, in dem auch die begehrten Mettwürste an die Sieger und Zweitplatzierten überreicht wurden. Für das kommende Jahr ist die 32. Auflage des Turniers bereits fest eingeplant.