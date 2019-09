Nachwuchsteams der JSG Söse/Harz liefern sich heiße Duelle

Etliche Begegnungen standen für die Nachwuchsmannschaften der JSG Söse/Harz an.

Die A-Junioren der JSG sammelten auch im dritten Spiel fleißig Punkte und bleiben nach dem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden gegen die JSG Südharz/Zorge weiter an den Kreisliga-Spitzenteams FC Grone und JSG Göttingen dran. In einem spannenden Spiel kämpften beide Mannschaften voller Leidenschaft. Die zwei Treffer fielen dabei innerhalb von 60 Sekunden. Andrej Angelovski sorgte in der 41. Minute durch einen sehenswerten Schuss in den Winkel für die Führung der JSG Söse/Harz. Direkt nach dem Anstoß sorgte ein langer Ball der Gastgeber für Unordnung in der Hintermannschaft und schon lag der Ball zum Ausgleich im Netz.

Niederlage für B-Jugend

Für die B-Jugend setzte es beim FC Gleichen eine verdiente 1:4-Niederlage. Die Gastgeber kombinierten flüssig und drängten die JSG von Beginn an in die eigene Hälfte zurück. Die JSG-Hintermannschaft präsentierte sich anfangs sehr gut gestaffelt und hielt den Gegner bis zur 26. Minute weitestgehend von Tor entfernt. Dann brachte ein umstrittener Elfmeter den 0:1-Rückstand, den der FC Gleichen in der Folge ausbaute. Das zwischenzeitliche 1:3 für die JSG Söse/Harz erzielte Ruwim Sutormin (71.).

Das mit Spannung erwartete Derby der C1-Jugend gegen die C2-Jugend entschied die C1 der JSG Söse/Harz mit 2:0 für sich. In einem rassigen Spiel vollendete Yahya Akman (41.) eine schöne Kombination zum 1:0. Frederick Hillebrecht (56.) gelang aus dem Gewühl heraus das entscheidende 2:0. Bei hochsommerlichen Temperaturen spielte die C1-Mannschaft in der Schlussphase ihre gute Kondition aus und ließ nichts mehr anbrennen.

Die E1-Jugend und die JSG Radolfshausen trennten sich in einem heiß umkämpften Spiel mit einem 1:1. Kurz nach dem Seitenwechsel geriet das E1-Team in Rückstand (30.), zeigte sich aber nur wenig geschockt und glich binnen weniger Minuten wieder aus, als Fabian Lösch (34.) den gegnerischen Torwart mit einem sehenswerten Heber zum 1:1 überlistete. Das Heimspiel der E2-Jugend ging mit 1:5 gegen den VfR Dostluk Osterode verloren.

Einen kleinen Dämpfer mussten die B-Juniorinnen der JSG Windhausen/Förste beim 1:6 gegen den MTV Markoldendorf hinnehmen. Das Tor für die JSG-Mädchen erzielte Michelle Wolf.