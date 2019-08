F-Jugend der JSG Söse/Harz kickt bei bestem Wetter

Die B-Jugend der JSG Söse/Harz bot zum Saisonstart gegen die SVG Göttingen eine starke Leistung. Bei der 1:2-Niederlage gegen den Topfavoriten auf den Aufstieg in die Bezirksliga hatte die JSG in den entscheidenden Szenen allerdings das Pech gepachtet. Marlon Häger und Tim Schenker hatten gute Chancen, ein schlecht verteidigter Freistoß führte jedoch zum 0:1 (25.). Nach dem Seitenwechsel intensivierte die JSG ihr Pressing und kam durch Häger zum Ausgleich (65.). Nachdem ein Freistoß von Florian Leimeister am Pfosten landete, gelang den Gästen auf der Gegenseite per Elfmeter der Siegtreffer (73.).

Die C1-Jugend tat sich beim 5:2 gegen die JSG HarzTor/Neuhof anfangs schwer, konnte das Spiel aber nach einem 0:1-Rückstand durch Tore von Alex Sutormin, Sören Schwarze, Nils Hartleb, Patrick Weidemann und Bennit Weiberg drehen.

Klarer Auswärtssieg

Einen 8:1-Auswärtssieg feierte die E3-Jugend der JSG Söse/Harz zum Saisonauftakt gegen den VfR Dostluk Osterode. Dabei überraschte Neuzugang Michael Eskow mit vier Treffern. Die weiteren Torschützen waren Noah Del Vecchio (2), Miguel Fulst und Lenny Sonntag. Das E1-Team kehrte mit einer 3:4-Niederlage vom SC Eichsfeld II zurück. Bei der E2-Jugend stand am Ende eines torreichen Spiels eine 3:6-Niederlage gegen den FC Westharz.

Die F-Junioren spielten ihren ersten Turnierspieltag im Förster Sösestadion aus. Bei bestem Wetter waren drei Mannschaften der JSG am Start. Beim F2-Team konnten sich mit Hammad Shakil (2), Paul Fahlbusch (2), Lukas Revermann (2), Jonah Herrmann, Tim Böhm und Jonne Dunemann sechs Spieler in die Torschützenliste eintragen.

Die B-Juniorinnen der JSG Windhausen/Förste setzten ihre Erfolgsserie der vergangenen Spielzeiten fort und sind als Aufsteiger mit einem 8:4-Erfolg über den TSV Nesselröden in die Kreisligasaison gestartet. Für die Tore sorgten Jente Pauline Habel (3), Kira Schreiber (2), Michelle Wolf (2) und Pia Binnewies. Auch in der ersten Runde des Bezirkspokals wurde die Gegnerinnen von SC Hainberg mit einer Niederlage nach Hause geschickt. Nach Treffern von Luca Marie Weber (2), Michelle Wolf und Kira Schreiber stand ein 5:0-Sieg zu Buche.