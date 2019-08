JFV Rhume-Oder begrüßt zwei neue FSJler

Mit Lukas Friedmann und Markus Lüsebrink haben im August erneut zwei junge Menschen ihr FSJ-Jahr beim JFV Rhume-Oder angetreten. Beide freuen sich auf viele Projekte und Aufgaben. Friedmann wird vorrangig als D-Jugendtrainer eingesetzt, der Schwerpunkt von Lüsebrink liegt bei den drei C-Jugendteams.

Dazu werden beide eine Ausbildung für eine Trainer C-Lizenz absolvieren. Für die Osterferien 2020 planen die FSJler zusammen mit ihrem Mentor Carsten Kamrad eine Fahrt mit der C-Jugend an die Costa Brava nach Spanien. Friedmann ist 18 Jahre alt und spielt als Torwart bei den Herren der SG Sösetal. Lüsebrink (19) ist als Innenverteidiger beim neu gegründeten VfR Dostluk Osterode in der Bezirksliga aktiv.

Aber nicht nur im Verein sind die beiden FSJler tätig. Auch in diesem Jahr kam die Kooperation mit der Oberschule in Lindau sowie mit der KGS Gieboldehausen und dem Gymnasium in Herzberg zustande. Dazu ist mit der Grundschule Bilshausen eine weitere Schule dazu gekommen. An drei Tagen in der Woche werden die FSJler an den Schulen Fußball-AGs anbieten. Beide freuen sich auf die Herausforderungen, mit Kindern zu arbeiten und viele Erfahrungen für ihren weiteren Lebensweg zu sammeln.