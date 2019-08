TSC Dorste will zu Hause endlich Punkte einfahren

Nachdem sich am Freitag bereits die vier Mannschaften aus dem Altkreis in zwei direkten Duellen gegenüberstanden, geht es am Sonntag in der Fußball-Kreisliga direkt weiter. Anpfiff ist bis auf eine Ausnahme um 15 Uhr. TSV Landolfshausen/Seulingen II – TuSpo Petershütte II (13 Uhr). Im Duell der...