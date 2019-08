SG Windhausen/Förste will zu Hause nachlegen

Windhausen. Die Fußballerinnen empfangen am Sonntag in der 1. Kreisklasse die Gäste von TuSpo Weser Gimte.

Nach dem erfolgreichen Auftakt am vergangenen Wochenende wollen die Fußballerinnen der SG Windhausen/Förste an diesem Sonntag in der 1. Kreisklasse der Frauen nachlegen. Zu Gast auf dem Sportplatz in Windhausen ist die Mannschaft von TuSpo Weser Gimte. Für das Team von der Weser ist es die erste Saisonpartie, in der vergangenen Saison war Gimte noch auf dem Großfeld in der Kreisliga aktiv. Anstoß ist um 11 Uhr.