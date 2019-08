Der SC HarzTor will zu Hause gleich drei Punkte einfahren

Am Sonntag um 15 Uhr starteten die Fußball-Kreisligisten mit dem ersten Spieltag in die neue Saison. Neben den beiden Absteigern aus der Bezirksliga, dem SV Groß Ellershausen/Hetjershausen und TuSpo Weser Gimte, sind als Aufsteiger der DSC Dransfeld und der TSV Nesselröden neu in der Liga. Eröffnet...