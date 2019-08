Fußballerinnen des FC Westharz spielen im Bezirkspokal

Gittelde. Am Sonntag um 17.30 Uhr empfängt der Bezirksliga-Aufsteiger in der ersten Runde den SV Germania Breitenberg. Gespielt wird in Gittelde.

Das erstes Pflichtspiel der neuen Saison steht am Sonntagabend für die Fußballerinnen des FC Westharz auf dem Programm. Im Bezirkspokal treffen die FCW-Damen ab 17.30 Uhr auf den SV Germania Breitenberg, gespielt wird auf dem Sportplatz in Gittelde.

Nach der Meisterschaft in der Kreisliga und dem Aufstieg in die Bezirksliga ist es für die junge Westharzer Mannschaft die erste Bewährungsprobe und zugleich ein perfekter Gradmesser. Schließlich stellt sich mit dem Gast aus dem Eichsfeld eine etablierte Bezirksliga-Mannschaft vor, die in den vergangenen Jahren stets in der Spitzengruppe vertreten war und in der Saison 2017/18 auch ein Jahr Landesliga-Luft schnuppern durfte. In der vergangenen Spielzeit verpasste die Germania den Titel als Dritter nur hauchdünn um zwei Punkte.