Laura Eicke trifft viermal für die SG Wulften/Lindau/Hattorf

Die Fußballerinnen der SG Wulften/Lindau/Hattorf präsentieren sich in der Vorbereitung weiter in starker Verfassung. Beim Bezirksligisten TSV Nesselröden setzte sich der Kreisligist deutlich mit 5:0 (0:0) durch.

Schon in der ersten Hälfte war das SG-Team des Trainerduos Daniel Völker und Jens Böttcher klar überlegen, nutzte die vielen sich bietenden Chancen aber nicht. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Vor allem Laura Eicke hatte nun richtig Spaß am Toreschießen und war gleich viermal erfolgreich (46., 52., 86. und 89.). Den fünften SG-Treffer steuerte Alena Niebuhr bei (73.).

Zwei schwere Lose erwischte das Team in den Pokalwettbewerben. Im Kreispokal trifft der Titelverteidiger am 1. September auf MF Göttingen II. Im Bezirkspokal ist am 17. August der Oberliga-Absteiger SVG Göttingen zu Gast in Hattorf.