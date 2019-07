Uwe Groth startet am 5. August zum nächsten Golf-Marathon

In diesem Jahr wird das Dutzend vollgemacht: Zum zwölften Mal absolviert der Bad Lauterberger Uwe Groth einen Golf-Marathon für den guten Zweck. Diesmal ist er am Montag, 5. August, auf der Anlage des GC Rittergut Rothenberger Haus unterwegs und wird von morgens bis abends den Schläger schwingen.

Ab etwa 7 Uhr ist er mit Schlägertasche und Ball auf dem Platz unterwegs. Dass die Tasche selbst getragen und jeder Schritt selbst gegangen wird – Ehrensache für Groth. Im vergangenen Jahr etwa kam er am Ende auf fast 50 km Fußstrecke, eine beachtliche Leistung. Begleitet wird er im Laufe des Tages immer wieder von verschiedenen Spielern, die für moralische Unterstützung sorgen.

„Wir stehen auf der Sonnenseite des Lebens. Ich sehe uns in der Verpflichtung, da etwas zurückzugeben“, beschreibt er seine Motivation. Knapp 16.000 Euro konnte er durch seine Aktionen in den vergangenen Jahren bereits sammeln. Die eingespielten Spenden kommen dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Göttingen zu Gute. In Göttingen und der Region begleitet, unterstützt und berät der Dienst Familien, deren Kinder eine lebensverkürzende Erkrankung haben.

Ein Sparschwein zur Unterstützung der Aktion steht im Clubgebäude des GC Rittergut Rothenberger Haus. Auch im Holiday Land Reisebüro in Bad Lauterberg steht eine Spendenbox bereit.