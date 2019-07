Tuspo Petershütte spielt fair und erfolgreich

Tuspo Petershütte ist die fairste Mannschaft im NFV-Kreis Göttingen-Osterode – zumindest, wenn es nach der Auswertung des VGH-Fairness-Cups geht, die nun vom NFV für die abgelaufene Spielzeit veröffentlicht wurde. Die Seestädter kamen in der Bezirksliga auf einen Quotienten von 1,43 und lagen damit im NFV-Kreis deutlich vorne. Niedersachsenweit landete das Team von Coach Wolfgang Pilz auf Platz 74 der 957 erfassten Mannschaften.

Im in der Saison 1992/93 erstmals ausgetragenen VGH-Fairness-Cup werden gelbe Karten mit je einem, gelb-rote Karten mit je drei und rote Karten mit je fünf Strafpunkten geahndet. Zudem schlagen Sportgerichtsurteile oder auch das Nichtantreten von Mannschaften mit zehn Zählern zu Buche. Die Summe der Strafpunkte geteilt durch die Anzahl der Saisonspiele ergibt den Fairness-Quotienten. Erfasst werden alle niedersächsischen Teams von der 1. Bundesliga bis einschließlich der Kreisligen.

Fairer Titelkampf

Schon zur Winterpause hatten die Petershütter auf Platz vier im NFV-Kreis gelegen. Ihren damaligen Quotienten von 1,89 konnten sie in der zweiten Saisonhälfte deutlich steigern. Und das, obwohl sich Tuspo mit der SG Bergdörfer einen engen und spannenden Kampf um die Meisterschaft lieferten. Erfolgreich und fair – im Fall der Petershütter ging das Hand in Hand. Ein positiver Aspekt: Die Blau-Weißen mussten in den entscheidenden Begegnungen nicht auf gesperrte Spieler verzichten.

Vom Gesamtsieger, der zweiten Mannschaft des SV Bad Bentheim, sind die Petershütter allerdings ein ganzes Stück entfernt. Das Team aus der Kreisliga Grafschaft Bentheim musste in 28 Spielen nur 16 gelbe Karten hinnehmen und blieb ohne Platzverweis. Der Quotient von 0,57 ist der siebtbeste Wert in der 27-jährigen Geschichte. Als Siegerteam von Deutschlands größtem Fairnesswettbewerb darf sich der SV Bad Bentheim II nun auf die zentrale Ehrungsveranstaltung am NFV-Sitz in Barsinghausen und über ein Trainingslager im Sporthotel Fuchsbachtal freuen.

Fairness lohnt sich

Der zweitplatzierte FC Sulingen aus der Bezirksliga Hannover kommt auf den ebenfalls sehr beachtlichen Quotienten von 0,67. Die Mannschaft wird im Rahmen eines Heimspiels von Hannover 96 ausgezeichnet. Die drittplatzierte Mannschaft vom TV Stuhr (0,73) erhält einen Sportartikelgutschein im Wert von 1.500 Euro. Auch zahlreiche weitere Mannschaften gehen nicht leer aus. Denn die VGH-Versicherungen und die Öffentlichen Versicherungen aus Braunschweig und Oldenburg zeichnen zusätzlich zu den drei fairsten niedersächsischen Mannschaften auch in ihren 13 Regionaldirektionen die jeweils drei fairsten Teams aus. Für die Plätze eins bis drei pro Direktion gibt es Sportausrüstungen im Wert von 1.200, 800 beziehungsweise 500 Euro für den Nachwuchs.

Bemerkenswert: Mit 2,34 war der Durchschnittsquotient aller 957 erfassten Teams so niedrig wie noch nie. Bereits seit Jahren sinkt dieser Wert kontinuierlich – seit der Saison 2009/10 liegt er konstant unter der 3,0-Marke. Dies verdeutlicht, dass die Fairness auf Niedersachsens Fußballplätzen konstant zunimmt. 55 Teams gelang es landesweit, die Saison ohne Platzverweis oder Sportgerichtsurteil zu überstehen – aus dem heimischen NFV-Kreis zählt aber nur der FC Höherberg dazu.

Hinterer Platz im Kreisvergleich

Im Vergleich der 33 NFV-Kreise reicht es für den Kreis Göttingen-Osterode mit einem Quotient von 2,52 mit Rang 27 nur zu einem hinteren Platz. Der fairste NFV-Kreis ist Diepholz (1,99), das Schlusslicht bildet einmal mehr der NFV-Kreis Celle (3,05).

Den letzten Platz bei der Wertung der einzelnen Teams belegt der SV Schwarzer Berg aus der Kreisliga Braunschweig, 80 gelbe, 4 gelb-rote, und 4 rote Karten sowie drei Sportgerichtsurteile aus 26 Partien ergeben einen Quotienten von 5,46. Nur unwesentlich besser steht es um den Vorletzten SV Croatia Hannover (Quotient 5,33). Der Bezirksligist schaffte es, 13 Platzverweise, verteilt auf neun Ampelkarten und vier rote Karten in 30 Spielen zu sammeln. 13 Feldverweise, allerdings in 34 Spielen, schaffte ansonsten nur die SG Hoya aus der Kreisliga Nienburg.

Von solchen Zahlen sind die Schlusslichter im NFV-Kreis Göttingen-Osterode doch ein Stück weit entfernt, wenngleich auch die neun Platzverweise gegen Eintracht Hahle und die SG Hagenberg wahrlich kein Ruhmesblatt sind.

Die Platzierungen der Teams aus dem NFV-Kreis

74. Tuspo Petershütte 1,43

149. FC Höherberg 1,67

151. SG Werratal 1,67

257. TSC Dorste 1,87

311. 1. SC Göttingen 05 1,97

322. SC Harztor 2,00

372. SG Bergdörfer 2,10

441. RSV Göttingen 05 2,23

446. Germania Breitenberg 2,23

453. TSV Groß Schneen 2,23

480. Tuspo Petershütte II 2,30

501. SCW Göttingen 2,34

524. VfB Südharz 2,40

551. Sparta Göttingen 2,43

590. SSV Neuhof 2,50

607. SG Lenglern 2,53

624. TSV Landolfshausen/Seulingen II 2,57

642. SV Rotenberg 2,60

668. TSV Landolfshausen/Seulingen 2,66

681. SC Hainberg 2,69

687. Dostluk Spor Osterode 2,70

702. SV BW Bilshausen 2,73

720. SVG Göttingen 2,78

733. Bovender SV 2,80

775. SC Rosdorf 2,90

782. SV Gr. Ellershausen/Hetjershausen 2,93

795. Tuspo Weser Gimte 2,97

834. GW Hagenberg 3,13

836. SV Türkgücü Münden 3,13

865. TSV Bremke/Ischenrode 3,23

881. FC Grone 3,33

917. SV Eintracht Hahle 3,53