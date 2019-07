SC Harztor empfängt Tuspo Petershütte zu einem Testspiel

Ein interessantes Testspiel erwartet am Mittwoch, 24. Juli, die Zuschauer auf der Bad Lauterberger Augenquelle. Die Kreisliga-Hausherren vom SC Harztor empfangen den Landesliga-Aufsteiger Tuspo Petershütte. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Für die Gäste aus Petershütte ist es das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Pflichtspielauftakt im Bezirkspokal beim SV Rotenberg. Das Altkreisduell wird am anstehenden Samstag um 17 Uhr in Pöhlde ausgetragen. Coach Wolfgang Pilz hat aber schon angekündigt, dass die erste Pokalrunde für ihn noch zur Vorbereitung zählt. Die Gastgeber müssen noch etwas länger auf das erste Pflichtspiel warten, in der Kreisliga rollt der Ball erst am 11. August.