Seniorenläufer der LG Osterode sind flott unterwegs

In jüngster Vergangenheit nahmen wieder einige Seniorenläufer der LG Osterode an einigen Laufveranstaltungen teil, die zur Wertung des Südniedersachsen-Cup zählten.

Beim Oderpark-Seelauf in Hattorf, der traditionell vor dem Himmelfahrtstag stattfindet, wurde Andreas Lange über die 5,2 km-Strecke in 26:31,7 Minuten Vierter der M60. Drei Tage darauf fand der Hilskammlauf in Delligsen statt. Bei sommerlichen Temperaturen schaffte Lange sogar den Sprung auf das Treppchen über 5 km. 27:41,3 Minuten reichten hier für den dritten Platz.

Als nächstes Stand der Vitallauf in Bad Sachsa auf dem Programm. Für Harald Münchow lief es an diesem Tag erfreulich gut. In der M70 belegte er über 5 km in 36: 50,3 Minuten einen starken zweiten Platz. Lange hingegen wurde in diesem Lauf in 32:54,8 Minuten Dritter seiner Klasse.

Nach überstandener Krankheit meldete sich Thomas Heise beim 27. Lauf um die Okertalsperre eindrucksvoll zurück. Über 5,2 km wurde er in der M55 in 27:19 Minuten Erster und landete somit ganz oben auf dem Siegerpodest.

Vor den Sommerferien stand als letztes noch der Sommerlauf in Wolfshagen auf dem Terminkalender. Hier starteten Münchow und Lange über die sehr anspruchsvolle Strecke von 5,4 km. Bei optimalem Laufwetter belegte Münchow in 35:48 Minuten den dritten Platz der M70, während Lange in 29:13 Minuten Platz vier der M60 belegte.

Fortgesetzt werden die Läufe um den Südniedersachsen-Cup im August mit den Veranstaltungen in Krebeck und Duderstadt.