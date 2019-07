Traditionelles Treffen der Tennisfreunde in Bad Lauterberg

Der erste Dienstag im Juli ist schon traditionsgemäß dem Treffen zwischen dem TC Seesen und dem TC Bad Lauterberg auf der Anlage im Bad Lauterberger Kurpark gewidmet. Seit vielen Jahren eine schöne Tradition, die von beiden Vereinen hochgehalten wird.

Der Vorsitzenden des TC Bad Lauterberg, Gero Fröhlich, begrüßte die langjährigen Tennisfreunde und freute sich, dass sie mit zehn Personen angereist waren. Auch wenn das Wetter zu Beginn etwas frischer war, das Zusammentreffen strahlte volle Herzlichkeit aus. Pünktlich wurden die ersten Filzkugeln über den Platz geschlagen. Dreimal 35 Minuten zuzüglich des begonnenen Spiels waren vereinbart worden, die Pausen wurden zur Erfrischung genutzt.

Haderten die Seesener vergangenes Jahr noch mit der Lauterberger Sonne, so nutzen sie diesmal ihre Chancen voll aus. Beide Mannschaften spielten mit Leidenschaft, aber immer stand die Fairness und ein harmonisches Miteinander im Vordergrund, denn in erster Linie ging es um den Spaß beim Tennisspielen. Das zeigte sich auch darin, dass alle anwesenden Spieler von den Mannschaftsführern Gerhard Wagner (Seesen) und Peter Lehnen (Bad Lauterberg) eingesetzt wurden, was aus taktischen Gründen bei Punktspielen nicht immer der Fall ist.

Am Ende gab es einen deutlichen Sieg für die Gäste aus Seesen. Das anschließende Beisammensein beim Grillen dauerte dann genauso lange wie das vorherige Spielen. Wie in den Vorjahren wurde seitens Seesen schon für den Februar 2020 die Gegeneinladung in deren Halle ausgesprochen, während Fröhlich schon den ersten Dienstag im Juli 2020 als festen Termin vermerkte.