Hördener Kunstradfahrer zeigen gute Leistungen

Der RKV Pfeil Rhüden hatte als Ausrichter zum zweiten der aus vier Durchgängen bestehenden Landespokalserie 2019 im Kunst- und Einradsport eingeladen. Rund 70 Starts aus sechs Vereinen in 19 verschiedenen Disziplinen waren zu verzeichnen, gleich 15 Starts in acht verschiedenen Altersklassen gingen auf das Konto des RSV Adler Hörden.

Ihren ersten Wettkampf absolvierte die sechsjährige Marike Riemann als jüngste Teilnehmerin im gesamten Starterfeld des 1er Kunstradsports Schülerinnen U9. Bei der Haltung bekam sie von der Jury nur wenige Abzüge, kleine Abwertungen erhielt sie aufgrund nicht ganz vollgefahrener Runden. Am Ende belegte sie den vierten Platz.

Fünf RSV-Athletinnen

Die meisten RSV-Sportlerinnen gingen im 1er Kunstradsport Schülerinnen U15 mit gleich fünf Hördenerinnen an den Start. Bis kurz vor Ende zeigte Lena Gödeke eine nahezu fehlerfreie Kür, ehe sie beim Übergang zu ihrer letzten Übung einen Sturz hinnehmen musste. Dennoch konnte sie sich um zwei Plätze verbessern und den dritten Platz einfahren. Auch Eva Maria Beuershausen zeigte eine nahezu perfekte Kür, aufgrund ihrer hervorragenden Körperhaltung erhielt sie nur wenige Abzügen. Knapp unter ihrer Bestleistung belegte sie den siebten Platz. Ebenfalls mit wenig Abzügen durch die Jury belegte Lara Joy Adler Platz neun. Auch Emily Placht konnte die Jury überzeugen, sie vergaß jedoch drei Übungen ihrer Kür, was eine bessere Platzierung als Rang zehn bedeutete. Das gute Ergebnis konnte Sindy Krzysik als Elfte mit persönlicher Bestleistung abrunden.

Mit Sonja Henze konnte der RSV auch einen Start im 1er Kunstradsport der Frauen stellen. Mit ihr konnte eine ehemalige Sportlerin, die auch als Trainerin im Verein mithilft, gewonnen werden, die bereits in der Vergangenheit für Hörden aktiv war. Nach längerer Abwesenheit zeigt sie mit ihrem Können eine gute Kür, die zu Platz drei führte.

In der Besetzung Carolina Marx, Emily Placht, Eva Maria Beuershausen und Lara Joy Adler ging eine Mannschaft im 4er Einradsport Schülerinnen an den Start. Erst seit einem halben Jahr trainieren die vier Mädchen zweimal in der Woche. Das zahlte sich mit dem Sieg in der Tageswertung aus. Lena Gödeke und Kimberley Johnson gingen auch im 2er Kunstradsport Schülerinnen an den Start, erwischten jedoch keinen guten Tag und konnten ihre Kür nicht fehlerfrei zeigen. Aufgrund des hohen Vorsprunges ihrer aufgestellten Punktzahl gegenüber den anderen Teams reichte es dennoch für den Tagessieg.

In der mit neun Sportlerinnen besetzten Disziplin 1er Kunstradsport Schülerinnen U11 gingen mit Amira Hassan, Laura Graun und Juliya Wenzel gleich drei Adler-Mädchen an den Start. Graun zeigte eine nahezu fehlerfreie Kür und wurde von der Jury mit nur wenige Abzügen belohnt. Mit neuer Bestleistung belegte sie in der Tageswertung den fünften Platz. Mit einem neuen Programm ging Wenzel an den Start. Aufgrund von Doppelveranstaltungen und der hohen Hitze konnte sie ihre Leistung nicht ganz abrufen und belegte Platz sechs. Einen ebenfalls nicht so guten Tag erwischten Hassan, die einige Abwertung durch die Jury in Kauf nehmen musste. In der Tageswertung belegten sie Platz acht.

Großes Starterfeld

Ein großes Starterfeld gab es im 1er Kunstradsport Schülerinnen U13. Larissa Tervooren und Kimberley Johnson trumpften dabei so richtig auf. Mit einem Abzug von insgesamt nur 1,62 Punkten konnte Johnson nicht nur ihre persönliche Bestleistung um 1,23 Punkte verbessern, sondern fuhr auch den Tagessieg ein. Ebenfalls mit nur wenigen Abzügen von der Jury von insgesamt 1,55 Punkten konnte Larissa Tervooren ihre persönliche Bestleistung gleich um 5,82 Punkte verbessen und in der Tageswertung den fünften Platz erzielen.

Mit einem anspruchsvollen und mit schwierigen Übungen besticktem Programm ging Simon Liebl im 1er Kunstradsport an den Start. Leider erwischte er keinen guten Tag, konnte die 30 Übungen aus seiner Kür nicht fehlerfrei zeigen und musste einige Abzüge der Jury in Kauf nehmen. Am Ende belegte er den dritten Platz in der Tageswertung.