Tizian Kirchhof setzt beim Feriensportfest das Glanzlicht

Knapp 100 Teilnehmer konnte die LG Osterode beim landesoffenen Feriensportfest im heimischen Jahnstadion begrüßen. Die guten Wettkampfbedingungen, einzig der böige Wind störte, spiegelten sich in den Ergebnissen wieder.

Die beste Tagesleistung zeigte Tizian Kirchhof von der LGO, der nach seinem Start ins Berufsleben mit 10,99 Sekunden im 100 m-Sprint bei einem reduzierten Trainingsumfang sehr zufrieden war. Auch sein Bruder Paul glänzte in 11,24 Sekunden und zeigte sich damit fit für die Deutschen Jugendmeisterschaften in der Altersklasse U18. Jonas Just sammelte bei seinem Sololauf über 3000 m in 8:59,00 Minuten als Sieger der U20 Selbstvertrauen für die Ende Juli stattfindende DM in Ulm.

Johannes Borries (LG Göttingen) siegte in 51,66 Sekunden über die Stadionrunde. Über die doppelte Distanz steigerte sich Jakob Kullmann (LG Eichsfeld) als Tagessieger auf 2:04,31 Minuten in der Altersklasse U18. Mit deutlichem Vorsprung von mehr als zwei Metern gewann Torben Gottwald (LG Braunschweig) das Kugelstoßen der U18 mit 12,28 m.

Starke Zeiten über 2.000 Meter

Lorenz Hundertmark (Einbecker SV) blieb über 2.000 m-erstmals unter sieben Minuten, 6:56,91 Minuten bedeuten den zweiten Platz der M12-Landesbestenliste. Zwar Jüngster im Lauf (Jg. 2010), aber mit einer deutlichen Steigerung von 15 Sekunden verbesserte sich Jannik Just (LGO) auf starke 7:31,08 Minuten und stürmte damit auf den vierten Platz der Rangliste.

Stark war auch die 400 m-Zeit von Victoria Sack (LG Peiner Land), die in 56,76 Sekunden ins Ziel stürmte. Schnellste Sprinterin war in 12,48 Sekunden Gesa Laakmann (U18/Eintracht Hildesheim). Eine persönliche Bestzeit konnte Katja Radmilovic (LG Braunschweig) mit 2:18,69 Minuten über 800 m verbuchen. Zufrieden war auch Mehrkämpferin Lisa Jung von der LG Göttingen, die sich auf 16,31 Sekunden über 100 m Hürden steigerte. Nur knapp dahinter landete Soraya Jordan in 16,47 Sekunden (MTV Hondelage). Im Hochsprung glänzten die erst 15-jährige Zoe Andresen (TSV Altenwalde) mit 1,56 m und die 13-jährige Amira Weber (LG Peiner Land) mit 1,52 m.

Nur LGO ist vertreten

Schade, so fanden die Veranstalter, war, dass aus dem NLV-Kreis Osterode nur Wettkämpfer der LGO am Start waren. Emmi Wittenberg gewann bei der W12 den Hochsprung mit 1,36 m und wurde jeweils Zweite mit 4,18 m im Weitsprung und 6,23 m im Kugelstoßen. Höhengleich war mit 1,36 m Josephine Winkel, die noch einen dritten Platz in 11,39 Sekunden über 75 m verbuchte. In der W13 siegte Greta Schmidt in 10,82 Sekunden im 75 m-Lauf, im Kugelstoßen mit 8,08 m, sprang als Zweite ebenfalls 1,36 m hoch und 4,48 m weit.

Jule Kriebel wurde bei der U18 in 13,78 Sekunden Dritte über 100 m. Tagessiege verzeichneten in der M12 Fjare Lorin Zirbus in 10,54 Sekunden über 75 m und im Hochsprung mit 1,32 m sowie Jaron Kriebel mit 3,50 m im Weitsprung. Bei der U18 überquerte Christoper Lätsch 1,48 m im Hochsprung.

Mit ihren Leistungen zufrieden konnten die Senioren Henning Holland (M55) mit 63,37 Sekunden über 400 m, Rainer Behrens (M60) in 2:40,32 Minuten über 800 m und nach mehrjähriger Wettkampfpause Frank Bergmann (M50) mit 1,60 m im Hochsprung sein, waren sie doch auch noch als Kampfrichter reichlich beschäftigt.