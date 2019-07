Die Herren 30 des TC Bad Lauterberg feiern Titelgewinn

Die Herren 30 des TC Bad Lauterberg haben die Meisterschaft in der Regionsliga gewonnen. Bei extremer Hitze setzte sich das Team 4:2 gegen den SC Schoningen durch und hat damit den Titelgewinn perfekt gemacht. Die Vorzeichen waren allerdings alles andere als gut. Ausgerechnet bei dem entscheidenden Spiel musste man auf die Nummer eins Patric Daske verzichten. Doch Timo Fröhlich, Björn Wilhelm, Jonas Wedler und Björn Gollee lösten die Aufgabe mit Bravour.

Fröhlich traf im Topspiel auf Nils Gallinat. Nach hartem Kampf konnte sich der Lauterberger den ersten Satz mit 6:4 sichern. Beim Stand von 4:4 im zweiten Satz verletzte sich der Schoninger unglücklich und konnte das Match nicht mehr fortsetzen. Wilhelm konnte den ersten Satz noch eng gestalten (4:6), musste dann aber den langen Ballwechseln und hohen Temperaturen Tribut zollen (0:6). Wedler holte sich den ersten Durchgang klar mit 6:1, im zweiten Satz kam sein Gegner immer besser ins Spiel (4:6). Im Match-Tiebreak behielt Wedler die Nerven und gewann diesen mit 10:3. Björn Gollee ließ seinem Gegner dann kaum eine Chance, siegte höchst konzentriert mit 6:0 und 6:2 und stellte den Punktestand vorentscheidend auf 3:1.

Im Doppel konnten die Schoninger aufgrund der Verletzung ihres Topspielers keine zwei Doppel stellen. Somit mussten sie das erste Doppel kampflos an die Lauterberger abgeben, die Meisterschaft war dadurch bereits gesichert. Das zweite Doppel wurde trotzdem ausgespielt, hier behielten die Gäste die Oberhand. Am Sieg änderte das nichts mehr, bis in die Abendstunden wurden die Meisterschaft und der Aufstieg gefeiert.

Herren 70 der Lauterberger

Die Herren 70 des TC Bad Lauterberg traten im letzten Spiel der Saison beim MTV Braunschweig an. Beim Tabellenzweiten wollten die Lauterberg ihr bestes Tennis zeigen, um nicht mit null Punkten die Liga zu verlassen. Peter Lehnen spielte diesmal auch sehr stark und konnte seinen Gegner 4:6, 6:4 und 10:4 bezwingen. Otto Matzenauer unterlag mit 4:6, 2:6, auch Jürgen Breitenstein an Position drei musste sich 2:6, 3:6 geschlagen geben. Werner Koch gewann dagegen sicher mit 6:1, 6:1.

Im ersten Doppel Peter Lehnen/Werner Koch verletzte sich Koch früh und musste aufgeben. Otto Matzenauer/Jürgen Breitenstein gewannen ihr Spiel klar mit 6:3, 6:1. Damit wurde am Ende ein leistungsgerechtes 3:3-Unentschieden erzielt. Da die Spielerdecke zuletzt dünner geworden ist, freuen sich die Herren 70 und Herren 65 über Zugänge.