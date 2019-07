Läufer genießen beim Etappenmarathon die Dorster Natur

Am vergangenen Donnerstag machte der Osteroder Etappenmarathon Halt in Dorste. Bei angenehmen Lauftemperaturen und Sonnenschein ging die stolze Anzahl von 272 Läufern und Nordic Walkern an den Start.

Die Etappenschirmherrin und Ortsbürgermeisterin Helga Klages eröffnete den Lauf. Zunächst ging es rund 1,5 km auf geteerter Straße entlang, ehe man in den schattigen Wald des Lichtensteines einbog. Hier bot sich den Teilnehmer nicht nur schönste Natur, sondern auch eine kleine Getränkestation.

Bereits nach weniger als 30 Minuten lief der erste Tross der Zielgeraden entgehen. Alle Läufer und Walker trudelten nach und nach gesund und zufrieden auf dem Dorster Sportplatz ein und genossen anschließen leckere Salate, Gegrilltes und kühle Getränke.