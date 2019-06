Osteroder erreichen bei Landesmeisterschaft vordere Plätze

Am vergangenen Wochenende fanden die Landesmeisterschaften der Männer, Frauen und der Altersklasse U18 in Göttingen statt. Die LG Osterode war mit sechs Sportlern im Jahnstadion der Kreisstadt vertreten.

Bereits am Samstag startet Paul Kirchhof in der U18 über die 100 m und qualifizierte sich souverän über den Vor- und Zwischenlauf für das Finale. Hier musste Kirchhof den beiden vorangegangenen Läufen etwas Tribut zollen und wurde am Ende in 11,36 Sekunden guter Sechster.

Am Sonntag gingen Lisa Zirbus und Jule Kriebel in der U18 über die 100 m Hürden und die halbe Stadionrunde an den Start. Für Zirbus waren es die ersten zwei Rennen nach einer mehrmonatigen Verletzungspause. Man merkte ihr die lange Trainings- und Wettkampfpause an, immerhin konnte sie aber ohne Schmerzen ihre Rennen absolvieren. Die Leistungen über 100 m Hürden in 16,14 Sekunden und die 200 m in 28,53 Sekunden lassen positiv in die Zukunft blicken. Kriebel lief im ersten von vier Vorläufen persönliche Bestzeit über 200 m und war mit 28,52 Sekunden einen Platz besser als ihre Vereinskameradin.

Ebenfalls in der U18, aber eine Altersklasse hoch gemeldet, ging Lena Morig ein beherztes 3000 m-Rennen an und wurde dafür mit einer persönlichen Bestzeit von 11:13,71 Minuten und Platz sechs belohnt.

Gute Weite mit der Kugel

Bei der männlichen U18 startete am Sonntag Frederik Bergmann im Kugelstoßen mit der 5 kg Kugel. Er konnte endlich wieder einen 11 m-Stoß zeigen und landete mit glatten 11,00 m auf dem achten Platz.

In der Männerklasse ging U20-Talent Jonas Just über die 800 m an die Startlinie. Just, eigentlich auf den längeren Strecken zu Hause, musste sein Können im schnellsten Vorlauf unter Beweis stellen und wusste in 1:56,61 Minuten und Platz fünf in einem starken Feld zu überzeugen. Die Voraussetzungen für ihn waren allerdings alles anderen als optimal, da er erst in der Nacht aus Tübingen zurückgekehrt war, wo witterungsbedingt das internationale Sportfest ausgefallen war. Somit ist seine Leistung um so bemerkenswerter.