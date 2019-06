Teams des TV Sösetal-Förste sind Remiskönige

Für den TV Sösetal-Förste waren erneut unzählige Mannschaften im Einsatz und kämpften auf dem Tennisplatz um Punkte.

Die Juniorinnen A waren beim Gandersheimer TC zu Gast und ließen diesem keine Chance. Janine Schlenczek und Lara Celine Meyer überzeugten mit ihrem druckvollen und sicheren Spiel und gewannen zunächst ihre Einzel und anschließend das gemeinsame Doppel glatt. Dank dieses Erfolges erreichten die Juniorinnen A einen starken zweiten Tabellenplatz.

Eine klare Niederlage mussten dagegen die Junioren B gegen den TC BW Duderstadt hinnehmen. Gegen den Staffelsieger war beim 0:3 kein Kraut gewachsen, trotzdem konnte sich das Team über den vierten Tabellenplatz zum Saisonende freuen.

Wichtiger Punktgewinn

Die Damen II erkämpften sich beim 3:3-Unentschieden gegen den VfL Sehlem einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Janine Schlenczek, Angelina Otto und Friederike Gutknecht zeigten starke Leistungen und gewannen in zwei Sätzen. Zum Sieg reichte es anschließend aber nicht, da beide Doppel knapp verloren gingen.

Ebenfalls ein 3:3-Unentschieden erreichten die Damen 30 beim SC Schoningen. Katharina Uhlhorn und Sonja Trute überzeugten auf ganzer Linie und siegten glatt. Annette Fahlbusch kämpfte sich nach verlorenem ersten Satz zurück und setzte sich letztlich verdient durch. Wie bei den Damen II war allerdings in den Doppeln nichts zu holen, so dass es beim Unentschieden blieb.

3:3 hieß auch der Endstand bei den Herren des TVS. Lennart Gehrke zeigte erneut ein starkes Einzel und gewann deutlich. Cederic Meier und Thomas Müller hatten ihren Gegnern hingegen zu Beginn wenig entgegenzusetzen. Mit einem Satzrückstand im Rücken steigerten sich beide und drehten ihre Partien. Jeweils im Tiebreak des dritten Satzes waren sie die etwas glücklicheren und holten so die wichtigen Punkte zwei und drei. Zu mehr reichte es nicht, da die Heimmannschaft des Post SV BG Göttingen III im Doppel stark aufspielte.

Herren 30 unterliegen 2:4

Die Herren 30 trafen auswärts auf den TV Bad Münder. Im Einzel wusste einzig Timo Behrens zu überzeugen und gewann in zwei Sätzen. Im anschließenden Doppel knüpfte er an der Seite von Daniel Gross an seine Leistung an. So gelang es den beiden, hauchdünn im dritten Satz siegreich zu sein. Da in den anderen Partien nur wenig Chancen bestanden, unterlag das Team des TVS mit 2:4.

Die Herren 55 trafen auswärts auf den TC TSV Burgdorf. Jürgen Herr und Rolf Meetz zeigten im Einzel tolles Tennis und gewannen glatt. Auch Reinhard Jorgowski siegte dank einer starken kämpferischen Leistung nach verlorenem ersten Satz. Mit einem 3:1-Vorsprung sollte es anschließend in die Doppel gehen, Dauerregen stoppte die Spieler jedoch und die Doppel wurden vertagt.

Die Herren 65 waren zwei Mal im Einsatz. Zunächst trat der TVS beim Helmstedter TV an. Rolf Lagershausen überzeugte im Spitzeneinzel und gewann, auch Werner Steffens zeigte eine lupenreine Leistung. Im Doppel waren es Lagershausen/Karl-Werner Drege, die nach dem Verlust des ersten Satzes noch einmal aufdrehten und das 3:3 perfekt machten. Das gleiche Ergebnis gelang auch gegen den Mündener TC. Wieder wussten Lagershausen und Steffens zu überzeugen und holten zwei Punkte. Karl-Werner Drege profitierte zudem von der Aufgabe seines Gegners. Zum vierten Punkt reichte es nicht, da auch Lagershausen im anschließenden Doppel verletzungsbedingt aufgeben musste.