Herren 70 des TC Bad Lauterberg müssen absteigen

Die Herren 70 des TC Bad Lauterberg mussten sich ihren Gästen vom TC Burgdorf mit 2:4 geschlagen geben.

Peter Lehnen verlor klar und verdient mit 3:6, 2:6. Otto Matzenauer konnte sein Spiel dagegen 6:3, 6:4 gewinnen. Jürgen Breitenstein unterlag nach hartem Kampf 6:3, 5:7 und 4:10 im Match-Tiebreak. Jürgen Sablotny startete stark, verlor dann jedoch nach 5:1-Führung unglücklich mit 5:7, 3:6.

Um im Abstiegskampf noch eine Chance zu haben, brauchten die Kneippstädter nun zwei Doppelsiege. Der Fluch des Match-Tiebreaks hielt jedoch an, Peter Lehnen/Jürgen Sablotny unterlagen 3:6, 7:5 und 4:10. Zwar konnten Otto Matzenauer/Jürgen Breitenstein mit 1:6, 6:4 und 10:8 gewinnen, der Gesamterfolg ging aber an Burgdorf. Der Abstieg konnte so, auch bedingt durch die Verletzung von Karl Ziegenbein, nicht verhindert werden.