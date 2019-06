Beim Frauensporttag des KSB Göttingen-Osterode in der Osteroder Lindenberghalle.

Osterode Der Frauensporttag des Kreissportbundes Göttingen-Osterode findet am 14. September statt, die Anmeldung für die Workshops ist bereits möglich.

KSB richtet Sporttag nur für Frauen in Osterode aus

Der Kreissportbund Göttingen-Osterode richtet am Samstag, 14. September, in der Lindenbergsporthalle und der Sporthalle des Gymnasiums in Osterode wieder einen sportlichen Tag für die Frau aus. Eingeladen zum Spaßhaben und Sporttreiben sind alle interessierten Frauen und Mädchen, egal welchen Alters und welcher Kultur.

Der Frauensporttag bieten in drei Durchgängen und 21 Workshops eine Vielfältigkeit aktueller Sportangebote wie zum Beispiel TRX-Schlingtraining, Zumba in verschiedenen Versionen, Orientalischen Tanz – der Tanz für die Frau, Yoga Meets Funktional Stretching, DeepWork, Hoolahoop, Powertraining mit dem Hocker, Pilatesflow, elastische Schulterfaszien nach der Franklin-Methode und vieles mehr.

Die Anmeldung zu den einzelnen Workshops kann ausschließlich über das Anmeldeformular auf der Homepage des KSB erfolgen und ist ab sofort möglich.

Weitere Informationen zu den Workshops und die Anmeldungen unter www.ksb-goettingen-osterode.de. Bei Fragen hilft auch Petra Graunke aus der KSB-Geschäftsstelle, Telefon: 05522/73483, Fax: 05522-71712, E-Mail: petra.graunke@ksb-goettingen-osterode.de.