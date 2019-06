Torjäger Domenic Stein verlässt Viktoria Bad Grund

Bad Grund Der Stürmer wechselt von den Bergstädtern zur SG BW Bockelnhagen in die Kreisliga Eichsfeld.

Der SV Viktoria Bad Grund muss zukünftig auf die Dienste von Torjäger Domenic Stein verzichten. Der Stürmer verlässt aus privaten und beruflichen Gründen die Bergstädter und schließt sich der SG BW Bockelnhagen an, die in Thüringen in der Kreisliga Eichsfeld spielt.

Ebenfalls nicht mehr für das Team aus der 1. Kreisklasse auflaufen werden Seth Baumbach und Timo Blunck. Youngster Baumbach legt aus beruflichen Gründen eine Fußballpause ein. Den Angreifer Blunck, der erst in der Winterpause zur Mannschaft gestoßen war, zieht es wieder zurück zum TuS Clausthal-Zellerfeld.

Sportlich am schwersten dürfte bei der Viktoria allerdings der Abschied des Toptorjägers Stein wiegen. Drei Jahre war der Vollblut-Angreifer für die Bergstädter aktiv und schoss dabei genau 100 Pflichtspieltore – 95 in der Meisterschaft und 5 im Pokal. Sowohl in Kreisliga als auch 1. Kreisklasse war er damit der Top-Torschütze im Altkreis Osterode. Auch bei seinen vorherigen Station, etwa beim SV Förste, zählte Stein immer zu den zuverlässigsten Torschützen.