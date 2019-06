Osteroder Etappenmarathon beginnt am Sonntag in Förste

Die Marathondistanz bewältigen, in einer Woche, in sieben Etappen – das ist die Idee des Etappenmarathons, der in diesem Jahr bereits zum 13. Mal rund um Osterode stattfindet. Der Start erfolgt am Sonntag um 10.45 Uhr auf dem Förster Sportplatz, Nachmeldungen sind vor Ort möglich.

Sieben Vereine organisieren die Veranstaltung gemeinsam. Sowohl Läufer als auch Nordic Walker können teilnehmen, ohne Ruhetag werden eine Woche lang Rundkurse von etwa sechs bis sieben Kilometer Länge bewältigt. Auch der Start nur bei einzelnen Etappen ist möglich. Der gemeinsame Laufspaß steht beim Etappenmarathon im Vordergrund, eine Zeitnahme oder Wettkampfwertung gibt es nicht. Dafür bleibt im Anschluss immer genügend Zeit für ein geselliges Beisammensein.

Die Strecke des MTV Förste wird die Läufer am morgigen Sonntag vom Sportplatz aus Richtung Lichtenstein führen. Zunächst geht raus in das Sösetal. Hier kann man auf den nächsten zwei Kilometern den Blick auf den Lichtenstein genießen, bevor es dann über eine sanfte Steigung in den Lichtenstein hineingeht. Die Strecke führ vorbei an schönen Gipskarst-Eindrücken, immer am Rand des Lichtensteins entlang und vorbei an der mittlerweile weltberühmten Lichtensteinhöhle, ehe der Weg zurück zum Sportplatz eingeschlagen wird.

Die zweite Etappe wird am Montag von der TG Lapeka organisiert. Gestartet wird um 18.45 Uhr an der Grundschule Lasfelde, die Strecke führt durch das Wellbachtal in den Harz und zurück.

Die jeweiligen Abschnitte und weitere Infos unter www.etappenmarathon.de.