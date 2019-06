Hattorfer holen vordere Plätze bei Landesverbandsmeisterschaft

Leopoldshöhe. Die BMX-Racer des RKV Pfeil zeigen sich bei den Rennen in Leopoldshöhe in guter Form. Am 29. Juni gibt es einen BMX-Schnuppertag in Hattorf.

Die Landesverbandsmeisterschaft (LVM) im BMX Race fand kürzlich in Leopoldshöhe statt. Bei dieser Meisterschaft treten Rennfahrer aus den Landesverbänden Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gegeneinander an und fahren um den Titel. Neben der Tageswertung der LVM werden auch die Sieger aus den jeweiligen Landesverbänden ermittelt. Zudem ist die LVM in einigen Landesverbänden ein Qualifikationskriterium für die Deutsche Meisterschaft im BMX-Race.

Auch vom RKV Pfeil Hattorf hatten sich einige BMX-Racer auf den Weg nach Leopoldshöhe gemacht und konnten starke Platzierungen mit nach Hause bringen. Isalie Hellmann belegte den zweiten Platz in der Tageswertung und siegte in ihrem Landesverband. Noah Hellmann wurde auf der LVM Sechster und im niedersächsischen Landesverband Vierter. Adrian Hellmann wurde ebenfalls Sechster im Gesamtfeld, holte sich im LV Niedersachsen aber als Dritter den Podestplatz.

Vordere Platzierungen

In der Cruiser-Klasse belegte Alexander Hellmann den sechsten Rang und holte sich in der Landesverbands-Wertung den vierten Platz. In der Gruppe Men 30+ ging Philipp Glinka an den Start und erreichte bei der LVM den siebten Platz. In der Niedersachsenwertung wurde er Vierter. In der Rennklasse Women 17+ belegte Jacqueline Glinka den dritten Platz und siegte im Landesverband Niedersachsen.

Die beiden Geschwister Isalie und Noah Hellmann starteten auch beim letzten Nord-Cup-Rennen in Bielefeld. Hier konnte Isalie Hellmann einmal mehr überzeugen, in ihrer Girls Klasse schaffte sie es wieder auf das Podest und holte sich den zweiten Platz.

Der RKV freut sich momentan bereits auf Samstag, den 29. Juni. An diesem Tag laden die Hattorfer zum Schnuppertag auf die heimische Bahn ein, auch Einsteiger aus der Region können den BMX-Sport dann ausprobieren. Am Nachmittag findet auf der Rennstrecke zudem der BMX Track Hattorf-Cup statt.

Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.rkvpfeilhattorf.de