Hattorfer Leon Hintze gewinnt Turnier in Luxemburg

Einen tollen Erfolg konnte der aus Hattorf stammende Tischtennis-Spieler Leon Hintze verbuchen. Bei den 35. Internationalen Jugendmeisterschaften von Luxemburg holte sich der mittlerweile für den Oberligisten TSV Algesdorf spielende Hintze den Sieg in der Altersklasse Junioren.

In der Vorrunde landete der Nachwuchsspieler mit 6:2-Siegen zunächst auf dem zweiten Platz seiner Gruppe. In der folgenden Zwischenrunde musste Hintze zwar zum Auftakt eine knappe Niederlage hinnehmen, konnte sich dann aber durch zwei folgende Siege Rang zwei erkämpfen und zog so ins Halbfinale ein.

In der Vorschlussrunde schlug er zunächst den Thüringer Nico Müller, dem er in der Vorrunde noch unterlegen war, knapp mit 3:2-Sätzen. Im Finale kam es zum Duell mit dem Schweizer Elias Hardmeier, mit 3:0-Sätzen behielt Hintze glatt die Oberhand und holte sich den Turniersieg.