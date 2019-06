Die Jugendfußballer gehen in die Sommerpause

Osterode A-Jugend des JFV Rhume-Oder siegt zum Abschluss in der Bezirksliga, die Tuspo-A-Jugend feiert nach Kantersieg den Klassenerhalt in der Landesliga.

Mit torreichen Partien haben sich die Jugendmannschaften des Altkreises, die auf Bezirksebene agieren, in die Sommerpause verabschiedet. Neben tollen Erfolgen gab es auch bittere Niederlagen.

Mit einem überzeugenden 8:1 (4:1)-Kantersieg im entscheidenden letzten Heimspiel konnte sich die A-Jugend des Tuspo Petershütte den Klassenerhalt in der Landesliga sichern. Vor vielen Zuschauern war der direkte Konkurrent vom VfB Fallersleben zu Gast. Die Seestädter waren von Beginn an das bessere Team, die Gäste lauerten auf Konter. In der 24. Minute belohnte sich Tuspo, Robin Franke schoss den Gastgeber mit 1:0 in Front. Dann folgte ein Dämpfer, die Defensive verteidigte schläfrig, so dass Laurent Salijevic unbedrängt zum Ausgleich kam (29.). Die Dreyer-Elf hatte jedoch eine gute Antwort parat, Franke sorgte für die erneute Führung (33.). Kurz vor der Pause stellten Tilo Kopp (43.) und Fynn Kleeberg (45.) die Weichen auf Klassenerhalt. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Julian Schaschowitz auf 5:1 (56.), der Treffer wurde allerdings von einer schweren Verletzung des Abwehrchefs Jannis Püschel überschattet. Aber auch darauf zeigte die Mannschaft die richtige Reaktion, Kopp traf aus der Distanz zum 6:1 (69.). In den Schlussminuten sorgte Florian Gonsior mit einem Doppelpack (79., 89.) für den 8:1-Endstand. Nach dem Spiel zeigten sich Spieler und Trainer überglücklich und feierten ausgelassen.

Die A-Jugend des JFV Rhume-Oder hatte in der Bezirksliga den Tabellennachbarn vom SCU Salzgitter zu Gast. Für einen Großteil der Mannschaft sollte es das letzte Jugendspiel sein, entsprechend motiviert ging der JFV zu Werke. Bereits nach fünf Minuten erzielte Phillip Bode nach einem schnell vorgetragenen Angriff das 1:0. Auch im weiteren Spielverlauf zeigte man sich überlegen, so erhöhte Lukas Bierwirth per Doppelschlag (28. und 36.) auf 3:0, ehe die Gäste einen Konter zum Anschluss nutzten (40.). Davon ließ sich Rhume-Oder jedoch nicht verunsichern, in der zweiten Hälfte zeigte man weiter eine spielerisch und kämpferisch überzeugende Leistung. Jakob Hungerland erzielte nach 58 Minuten den 4:1-Endstand, das Team belegt damit den starken dritten Platz.

Die B-Jugend des Tuspo Petershütte verabschiedete sich mit einer Niederlage aus der Landesliga. Die Mannschaft von Marc-Andre Jäger und Daniel Gobsa unterlag dem VfB Peine mit 0:6 (0:3). „Wir wollten allen Spielern noch einmal die Chance geben zu spielen und haben die Startelf etwas umgestellt“, sagte Gobsa. In der siebten Minute ging der VfB in Führung, Julian Retzack sorgte mit einem Doppelpack (18., 25.) für den Halbzeitstand. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Retzack auf 4:0 (43.), Timo Wittkowski (58.) und Marius Grelka machten das halbe Dutzend voll. „Peine steht zurecht dort oben, wir haben unser bestes gegeben“, so Gobsa.

Im letzten Saisonspiel zeigte die B-Jugend des JFV Rhume-Oder in der Bezirksliga noch einmal eine gute Leistung, musste sich allerdings der Reserve des FC Eintracht Northeim mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Letztlich gab die Chancenverwertung den Ausschlag zu Gunsten der Gäste. Das Tor für den JFV erzielte Jan Schulze.

Mit Platz vier endet die Bezirksligasaison für die C-Jugend der Petershütter. Im letzten Heimspiel begeisterte die Mannschaft von Jonny Retzlaff die Zuschauer mit einem 8:0 (6:0)-Heimsieg über die TSG Bad Harzburg. Die Seestädter dominierten die Partie nach Belieben, Jannik Böttcher eröffnete den Torreigen (10.). Danach trafen für Tuspo Kevin Xhaferri (2), Jan Binnewies (3) und Luca Leon Gödecke (2).